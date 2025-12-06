Gran premio de la ONCE en Antequera: el Cuponazo deja más de seis millones de euros en un solo boleto

Las claves nuevo Generado con IA El sorteo del Cuponazo de la ONCE ha dejado un premio de 6 millones de euros en Antequera, vendido por María Dolores Pacheco. Además del gran premio, se repartieron nueve cupones de 40.000 euros en la misma localidad, sumando 6.360.000 euros entregados en Antequera. Otros premios del sorteo se distribuyeron en Roquetas de Mar (400.000 euros), Sevilla (80.000 euros) y Algeciras (40.000 euros), alcanzando también Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana. La vendedora María Dolores Pacheco expresó su alegría por repartir el premio y destacó la importancia de compartir buenas noticias con su comunidad.

Lluvia de millones en Antequera. El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este pasado viernes ha repartido la mayor de sus fortunas en la localidad malagueña, con un cupón premiado con 6.000.000 de euros y nueve de 40.000 euros, un total de 6.360.000 euros, vendidos por María Dolores Pacheco.

Esto se suma a los 400.000 euros de Roquetas de Mar (Almería), 80.000 de Sevilla y 40.000 de Algeciras, han señalado desde la ONCE en un comunicado.

María Dolores Pacheco, vendedora de la ONCE desde 2015, repartió la suerte en su punto de venta junto al hospital de la localidad malagueña. "No me lo creo, esto es muy grande", ha afirmado al recibir la noticia.

"Es la primera vez que me pasa esto, pero es una alegría inmensa, estoy deseando llegar a mi puesto y contarlo", ha señalado y ha incidido en que "es muy especial, saber que he traído tanta alegría a mi pueblo es un sentimiento increíble, quiero volver y que se den cuenta de la cosa tan bonita que ha pasado".

Ella ya casi se considera personal del hospital, y en el trajín de gente preocupada "pudo ayudar, y de qué manera".

Ahora está deseando que lo sepan todos "cuando pasan las cosas malas hay que contarlas, así que cuando hay buenas noticias, como ahora, también me gustaría poder compartir mi alegría con todos los que están día a día ahí, ayudando", ha concluido la vendedora.

El sorteo del Cuponazo de este pasado viernes 5 de diciembre ha sido magnánimo con el territorio andaluz, dejando otros 400.000 euros en la localidad almeriense de Roquetas de Mar, 80.000 euros con dos cupones en la capital sevillana y 40.000 euros con un cupón en Algeciras.

Además de Andalucía, este sorteo de la ONCE ha llevado premios a Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana.

Los cupones de la ONCE "son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".