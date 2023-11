El ayuntamiento de Antequera convoca una protesta en contra de la amnistía a las puertas del consistorio

Los movimientos en contra de la ley de Amnistía han estado dirigidos por plataformas ciudadanas y partidos políticos que, en los últimos días, han invitado a la gente a manifestarse en lugares claves de la ciudad como las sedes provinciales del PSOE o las principales plazas. Sin embargo, esta corriente ha adquirido una nueva dimensión después de que que un ayuntamiento de Málaga, como institución que representa a todos los vecinos, haya decidido dar el paso y ser la organizadora de estas actividades.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, a través de un bando municipal, ha convocado a los vecinos a una concentración de "protesta pacífica y democrática" el próximo domingo 19 de noviembre frente a las puertas del consistorio. Será en este lugar donde se lea un manifiesto que tendrá como base la propuesta aprobada en el pleno Municipal.

Además, anima a cuantas personas así lo deseen a colgar en sus balcones la bandera de España y mantenerla hasta el día 6 de diciembre, fecha del XLV Aniversario de la ratificación por el pueblo español de la Constitución Española de 1978.

En el documento publicado, Barón asegura que eta situación que se está produciendo "es inadmisible": "Las propuestas que a diario se barajan y que van a determinar el futuro de España no nos pueden pasar desapercibidas como representantes de la ciudad de Antequera", subraya.

Del mismo modo, añade que los antequeranos "queremos seguir conviviendo" en una España constituida como un Estado social y democrático de Derecho, que propugne siempre como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político: "Nuestra Constitución determina que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, exactamente en todo el pueblo español, no en una parte del pueblo español".

El regidor municipal insiste en que esta ley "ha roto" cualquier razonamiento jurídico y político, ya que "atenta" contra la igualdad entre españoles, la jerarquía normativa y la independencia judicial.

"No se puede establecer el paralelismo que se ha afirmado con rotundidad de que la propuesta de una Ley de Amnistía se hace en el nombre y en el interés de España para favorecer la convivencia en Cataluña y para favorecer la concordia. No, en ningún momento los partidos separatistas catalanes han mostrado arrepentimiento, no mostrando tampoco claramente una postura colaboradora y alejada diametralmente opuesta a sus objetivos soberanistas y rupturistas", afirma Barón.

