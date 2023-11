Más de 350 personas se manifiestan en contra de la amnistía frente a la sede del PSOE en el Centro de Málaga

Los movimientos en contra de la amnistía no cesan y llegan a Málaga capital. Después de que Esperanza Aguirre liderara las protestas frente al cuartel general del PSOE, en Ferraz, la respuesta ciudadana se ha extendido por el resto del país. En el caso de la capital de la Costa del Sol, la agrupación socialista del Centro ha sido el objetivo de las quejas y cánticos que más de 350 personas, según fuentes de la Policía Nacional, han dirigido como síntoma de rechazo a esta medida, imprescindible para que Pedro Sánchez tenga el apoyo de los independentistas.

A las 20:00 horas en punto de este lunes se han escuchado los primeros lemas, repetidos durante media hora: "¡Amnistía no, amnistía no!". El mensaje era claro. "He venido para defender la igualdad entre los españoles, porque ahora mismo no lo es para todos. Este gobierno hace lo que les conviene con las normas; (España) se asemeja más a una dictadura que a una democracia europea", comentaba uno de los asistentes.

Entre banderas rojigualdas y carteles con proclamas, la intensidad de los mensajes ha ido in crescendo. Así, de los clásicos "Sánchez, España no se vende" y "unidad nacional", se ha pasado al ya asentado en estas concentraciones "que te vote Txapote".

Entre los asistentes se ha podido ver a algunos de los miembros destacados de Vox en Málaga, como el presidente provincial de la formación, Antonio Sevilla; la diputada del partido en el Congreso, Patricia Navarro o al concejal en el Ayuntamiento de la capital, Antonio del Alcázar. Junto a ellos, un grupo de jóvenes que sostenían carteles con la consigna más repetida: "Amnistía no".

Pero esta frase no ha sido la única que se ha escuchado. También ha habido pasquines "en contra de la Agenda 2030" y se han podido oír expresiones como "socialista, putero y terrorista" o "Pedro Sánchez, hijo de puta".

Hasta la calle Ollerías se han desplazado dos furgones policiales (una quincena de agentes), que han velado porque el tráfico no se viera interrumpido, algo fundamental teniendo en cuenta que esta sede está ubicada en un espacio clave para la circulación (en la intersección de Carretería, Álamos y Tejón y Rodríguez, ambas en obras). Del mismo modo, también ha habido presencia de los agentes locales, que se han situado en las esquinas de estas vías.

Condenamos los ataques a nuestras sedes del PSOE en #Fuengirola y #Ronda. No nos achantamos ante sus insultos y actos vandálicos. Seguiremos trabajando por la libertad y la convivencia como hemos hecho en nuestros más de 140 años de historia, construyendo el estado de bienestar… pic.twitter.com/rSrzxrQZ74 — Dani Pérez /❤️🇪🇺 (@aDanielPerez) November 6, 2023

Pasadas las 20:30, los cánticos han aminorado y a las 20:45, los asistentes han comenzado a abandonar el lugar, aunque los más rezagados han intentado levantar los ánimos gritando “¡Viva España!”. No se han producido incidentes ni enfrentamientos. Donde sí ha habido que lamentar actos vandálicos ha sido en Fuengirola y Ronda; ambas sedes han amanecido con pintadas que afirmaban "PSOE traidor, Sánchez arrastrado" y "No a la amnistía".

El secretario general del partido en la provincia, Daniel Pérez, a través de su cuenta en X ha condenado estos hechos: "Condenamos los ataques a nuestras sedes del PSOE en #Fuengirola y #Ronda. No nos achantamos ante sus insultos y actos vandálicos. Seguiremos trabajando por la libertad y la convivencia como hemos hecho en nuestros más de 140 años de historia, construyendo el estado de bienestar que es hoy nuestro país", ha afirmado.

Sigue los temas que te interesan