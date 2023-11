Málaga, mina de Bed&Breakfast y posadas de lujo: estas son las mejores, según TripAdvisor

Los premios Travellers' Choice Best of the Best a Bed&Breakfast y hoteles pequeños de España por parte de la plataforma TripAdvisor han dejado varios galardones en la provincia de Málaga, que se ha convertido, en los últimos años, en toda una mina de este tipo de negocios turísticos. El top 25, según explican en la web, se ha generado en función de las reseñas y opiniones que la propia comunidad ha ido ofreciendo durante los últimos 12 meses.

L'Escala

La favorita a nivel nacional es L'Escala Boutique Hotel, en Mijas. Este establecimiento se ha llevado la medalla de oro. Las habitaciones de L'Escala Hotel ofrecen televisor de pantalla plana, una pequeña cocina y frigorífico y cuentan con Wi-Fi gratuito. Así, también este pequeño hotel cuenta con una piscina que pueden disfrutar sus huéspedes y parquin gratuito.

Su situación también es muy bien valorada por los turistas, pues se sitúa solo a 2,7 kilómetros del Costa Golf Clinic, un conocido punto de referencia en Mijas entre los apasionados de este deporte. Así, está a muy poco caminando de clásicos restaurantes como la Butibamba. Su cercanía a la Senda Litoral también es muy aplaudida por aquellos que la han elegido en el último año, pues es ideal para dar paseos.

"Esta es la tercera vez que nos hospedamos en este hermoso hotel boutique con Les y David. Estábamos tan emocionados de volver. Este hotel se mantiene a un nivel muy alto y las comodidades son excelentes", escribía el pasado mes de septiembre un viajero.

Finca Gran Cerros

En el número 2 de la lista, la Finca Gran Cerros, en el municipio malagueño de Álora. Se trata de una antigua y tradicional finca a 40 minutos del aeropuerto de Málaga. Los viajeros valoran sus vistas, pues está situado en un valle tranquilo y aislado, rodeado de olivares y, con el simple hecho de asomarse al balcón, los turistas pueden descubrir la siempre bonita Sierra de las Nieves.

Esta finca ofrece tres suites independientes; un amplio y espacioso apartamento estilo loft de dos dormitorios y dos pequeñas casas tradicionales con una cama cada una. Todas las estancias, explican desde la organización, muy tranquilas y relajadas y con su propia área privada al aire libre, baño con ducha y una cocina.

"Recientemente renovado y reformado, nuestro alojamiento combina características tradicionales con comodidades modernas: incluye Wi-Fi, aire acondicionado, duchas tipo lluvia, televisores con Netflix y máquinas de café Nespresso. Nuestros interiores elegantes, luminosos y frescos están diseñados con gran atención al detalle, tomando influencias sutiles de la rica historia de Andalucía y la intrincada geometría del diseño árabe. Aquí podrá relajarse y disfrutar de las vistas desde el exuberante jardín en terraza con su gran piscina, yacusi independiente y numerosos espacios para sentarse y descansar", escriben en su web.

Sin embargo, lo que más se valora en las reseñas que tienen es la tranquilidad y la paz que transmiten sus instalaciones y los alrededores.

Casa 44

En el número 5, Casa 44, en Alhaurín el Grande. Se trata de un bed&breakfast boutique muy peculiar y lujoso en el municipio malagueño que sus propietarios califican de "puerta de entrada a Andalucía". Lo conforman dos suites muy contemporáneas en una casa antigua.

Los viajeros que lo han visitado en los últimos meses destacan el magnífico trato de sus anfitriones y que desde Casa 44 se pueden visitar a pie magníficos restaurantes, así como otros municipios en coche como Málaga y Marbella en la costa o Mijas y Ronda en el interior.

Respecto a los servicios que ofrecen, Wi-Fi, parquin gratis, alquiler de bicicletas, habitaciones de reunión e incluso actividades infantiles.

Dos Iberos Luxury Boutique Bed & Breakfast

En el número 8, Dos Iberos Luxury Boutique Bed & Breakfast, un destino vacacional situado también en Alhaurín el Grande, uno de los lugares favoritos para desconectar en el corazón del valle del Guadalhorce.

Dispone de cinco habitaciones confortables equipadas con cómodos colchones, cuarto de baño con ducha a ras del suelo, aire acondicionado y calefacción. Así apuntan que todos los productos de cuidado en el baño son de la marca Rituals. Además, aseguran que todas las habitaciones gozan de unas fantásticas vistas que valorarán, sobre todo, aquellos que vengan de grandes ciudades y quieran desestresarse en sus vacaciones.

Bed & Breakfast Casa don Carlos

En el 11 del top, Bed & Breakfast Casa don Carlos, también en Alhaurín el Grande. Este se diferencia de los anteriores en que sus propietarios exigen que los huéspedes solo puedan ser adultos. Tiene unas fantásticas vistas hacia las montañas, por lo que también es el lugar perfecto para desconectar y sentir paz interior.

Para que todos los que lo visiten se sientan "como en casa", ofrecen habitaciones con un estilo muy rústico donde se dispone de albornoz, artículos de aseo, secador... Así, cuentan con un bar con terraza y jardín para degustar su magnífico desayuno bufé todos los días, e incluso ofrecen almuerzos con los anfitriones. También hay wi-fi, alquiler de bicis...

Almohalla 51 En el número 13, nos trasladamos a Archidona para descubrir Almohalla 51, una casa boutique situada en pleno casco histórico del pueblo y a 45 minutos de Málaga. Se trata de una vivienda unifamiliar del siglo XVIII con vistas a la ciudad y a la sierra donde hay salas de estar comunes con chimeneas, patios y una piscina. Las habitaciones, diseñadas de forma individual tienen una base para iPod y hay Wi-Fi disponible en toda la casa. Los desayunos, apuntan desde TripAdvisor, son frescos y variados y los anfitriones incluso ofrecen almuerzos para llevar e incluso un menú fijo para la cena. De la misma forma, aseguran que se pueden organizar actividades y excursiones de un día, desde visitas a Granada o Córdoba, paseos a caballo, masajes o paseos con guías turísticos. Almijara Residence En Almijara Residence están acostumbrados a recibir premios. A estar en el número 14 de los favoritos de TripAdvisor a nivel nacional, hay que sumar otros galardones como el Premio LUXlife Resorts and Retreats 2022 a la Mejor Pensión Boutique de Andalucía, los Luxury Travel Awards 2021 al Mejor BnB de España, el Travel and Hospitality Award 2020 a la Mejor Pensión Moderna de Andalucía, del Top 20 BnB de España en 2020. A estar en el número 14 de los favoritos de TripAdvisor a nivel nacional, hay que sumar otros galardones como el Premio LUXlife Resorts and Retreats 2022 a la Mejor Pensión Boutique de Andalucía, los Luxury Travel Awards 2021 al Mejor BnB de España, el Travel and Hospitality Award 2020 a la Mejor Pensión Moderna de Andalucía, del Top 20 BnB de España en 2020. De hecho, es el B&B número 1 en Cómpeta en TripAdvisor desde hace cinco años. En Almijara ofrecen suites contemporáneas con baño privado. Todas las habitaciones cuentan con aires acondicionados y Apple TV con Netflix, Apple TV+ y Amazon Prime. Así cuentan con una terraza y un precioso bar con vistas a la plaza principal. Está a cinco minutos a pie de una amplia oferta de restaurantes. Sus desayunos, calificados de "gurmé", se preparan diariamente con productos e ingredientes locales, que el 84% de nuestros huéspedes comentan en las reseñas de manera positiva, al igual que sus colchones Therapur Vitality de lujo y ropa de cama "de algodón egipcio" También hay en las habitaciones tés y cafés artesanales y premium ilimitados, así como agua filtrada del grifo. La Posada del Ángel Situado en Ojén, La Posada del Ángel es la última propuesta malagueña del top ocupando el número 18 de 25. De estilo andaluz-morisco, cuenta con 16 habitaciones construidas en torno a un patio de estilo cordobés. Todas las habitaciones disponen de baño privado y TV vía satélite, aire acondicionado/calefacción, WIFI gratuito, algunas tienen terraza privada. También hay cuatro suites familiares que tienen una pequeña cocina y, por cierto, también dispone de piscina climatizada, ideal para el invierno. Respecto a su situación, está cerca de la plaza del pueblo de montaña de Ojén, a tan solo diez minutos de la lujosa Marbella, una propuesta ideal para hacer turismo.

