Decenas de miles de personas se reúnen en Málaga contra la amnistía: "Decimos no a la impunidad"

Como en otras 51 capitales de provincia españolas, las calles del Centro de Málaga se han abarrotado de miles de manifestantes contra el pacto por la ley de amnistía. La convocatoria, organizada por el Partido Popular, les citaba a las 12 de la mañana de este veraniego domingo de noviembre en el Museo Pompidou, pero la concentración acabó convirtiéndose en una manifestación que finalizó ante la sede del PSOE en el centro de la ciudad.

Aunque los organizadores estiman que acudieron unas 52.000 personas, la Subdelegación de Gobierno, por su parte, sostiene que fueron unos 30.000. En cualquier caso, por las calles del centro de la ciudad, desde bien temprano, podían verse malagueños portando banderas de España.

El ambiente en el Muelle 1 fue generalmente festivo. De hecho, el Partido Popular puso temas como Nochentera, de Vicco o Si no estás, de Íñigo Quintero, virales en TikTok, pero el público solicitó que quitaran la música para que se escuchara "la lucha por España" a través de los cánticos.

Manifestantes bajo la bandera de España. Alba Rosado

Aquello no fue más que una anécdota previa a la lectura del manifiesto popular, que realizó el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pasadas las doce del mediodía. Acompañado de su equipo, incluido el coordinador general del PP, Elías Bendodo, De la Torre defendió que España este domingo ha sido "un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la diversidad y la convivencia". "En cada rincón de nuestro territorio decimos no al privilegio, no a la impunidad, no a la amnistía", gritó, entre aplausos.

Elías Bendodo no intervino en el acto oficial, aunque sí atendió brevemente a la prensa, minutos antes de la cita, afirmando que una concentración así es ejemplo de "firmeza y moderación" y que el PP se iba a colocar como "el dique de contención de lo que pueda venir ante la deriva de quienes pretenden romper la unidad del país".

La presidenta del PP en Málaga, Patricia Navarro, no pudo acudir a la cita, pues estaba presente en el puesto de mandos del incendio de Mijas, por el que a las 7.44 horas activó el nivel 1 del Plan de Emergencias de INFOCA.

Tras finalizar el acto, como suele hacer el Partido Popular, sonaron el himno de Andalucía y el himno de España. Tras el segundo, varias personas gritaron vivas al rey y a España.

Vox, en la manifestación. Alba Rosado

Por otra parte, y tal como anunciaran previamente, Vox también ha tomado parte en esta movilización. La diputada nacional de este partido por Málaga, Patricia Rueda, ha manifestado que España "vive un momento negro en su historia, tiene un presidente en funciones que negocia con etarras, con separatistas y con golpistas"; y ha añadido: "Seguiremos desde Vox en las calles, en las instituciones y en los tribunales, diciéndole a Sánchez y a sus detestables socios que España no se vende, que España se defiende".

Se convirtió en manifestación

La marcha por calle Larios. Alba Rosado

Aunque la cita era, en principio, una concentración en torno al cubo de los populares, esta se convirtió sorpresivamente en manifestación. La protesta bajó por el Paseo de los Curas, que tuvo que ser cortado al tráfico y se dirigió hacia calle Larios y Granada en dirección a calle Ollerías, donde se encuentra la sede del PSOE en el centro de Málaga.

En el trayecto se escucharon cánticos como "¡Qué te vote Txapote!", "Sánchez traidor", "Puigdemont a prisión" o "A ver si tienes cojones para convocar elecciones". El recorrido fue pacífico. Muchas personas hacían la marcha en familia, junto a niños pequeños.

Tensión

Sin embargo, sí que escaló la tensión en dos momentos de la manifestación. Por un lado, la manifestación contra la amnistía coincidió con una concentración en favor de Palestina a la altura de la Plaza de la Constitución. La Policía Nacional tuvo que crear un cordón para garantizar la seguridad de ambas partes tras algún que otro encontronazo.

La segunda vez que creció más la tensión fue frente a la sede del PSOE en Ollerías, coincidiendo con la llegada del público más joven, muchos de ellos pertenecientes a movimientos neonazis. Los cánticos se volvieron algo más salvajes: "Sánchez, etarra, tu madre es una guarra", "España, cristiana y no musulmana", "Felipe, masón, defiende a tu nación" o "Puto rojo el que no vote".

Símbolos fascistas ante la sede socialista. Alba Rosado

Dentro del grupo más radical, hubo una escisión entre los que manifestaron su intención de echar abajo la puerta de la sede y los que aseguraban que si lo hacían, finalmente, lo que lograrían es "favorecer a Sánchez". "Si sale eso en la tele, él podrá hacerse la víctima", decía uno de ellos. En varios momentos del final de la manifestación se oyeron varios "Prensa española, manipuladora". Llegaron a un consenso y no entraron en la sede.

