El refuerzo del Plan Costa del Sol arranca en Málaga capital tras los graves tiroteos: habrá controles aleatorios

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha reforzado el Plan Costa del Sol en Málaga capital tras dos tiroteos recientes, con un muerto y un herido grave. El despliegue incluye más agentes en la calle, controles aleatorios en distintos puntos de la ciudad y especial atención a zonas comerciales, de ocio y urbanizaciones residenciales. El plan busca reducir la delincuencia común y el crimen organizado, con operativos específicos para incautar armas y drogas y controlar áreas sensibles. El refuerzo policial responde a ajustes de cuentas entre bandas del narcotráfico, tras los recientes tiroteos en Barcenillas y Muelle Uno.

La Policía Nacional ha puesto en marcha el refuerzo en Málaga capital del Plan Costa del Sol, un dispositivo para combatir el crimen organizado y la delincuencia común, tras los dos incidentes con armas de fuego acontecidos en la capital en menos de una semana y que se han saldado con un muerto y un herido grave.

El despliegue ha comenzado esta madrugada con controles policiales en distintos puntos de la ciudad.

La principal novedad es el aumento de agentes en la calle. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha subrayado que "este plan operativo trae consigo un incremento del número de agentes de la Policía Nacional que prestará servicio habitual en la capital malagueña".

Esos efectivos llegan de otras plantillas de la región. Salas ha recordado que "para este objetivo, efectivos adscritos a la Unidad de Intervención Policial y la Unidad de Prevención y Reacción en distintas dependencias policiales de Andalucía Oriental, además de Guías Caninos y Medios Aéreos, reforzarán los servicios que presta la Brigada Local de Seguridad Ciudadana".

Los servicios reforzados son, sobre todo, los relacionados con la seguridad ciudadana, según ha detallado la Policía Nacional.

En la práctica, el plan se traduce en una mayor presencia de policías uniformados en la vía pública. Los controles a vehículos y personas aumentarán y se realizarán de forma aleatoria, con horarios y emplazamientos alternativos para reforzar el factor sorpresa.

Las unidades se desplegarán en los lugares donde se produzcan aglomeraciones de personas, especialmente en zonas comerciales y de ocio. La Policía también llevará a cabo filtros en urbanizaciones residenciales de la capital.

El dispositivo incluye operativos específicos diseñados para frenar la proliferación de infracciones penales en la época del año con mayor afluencia de turistas a la ciudad, según la Policía Nacional.

El objetivo principal es reducir el impacto de la delincuencia común y de la criminalidad organizada. Para ello, los agentes tratarán de detectar e impedir los movimientos de quienes integran estas redes.

El plan contempla también la incautación de armas y sustancias estupefacientes y el control de las zonas consideradas más sensibles, como las áreas de ocio y las urbanizaciones residenciales.

Antecedente

El despliegue llega después de dos tiroteos que han sacudido la capital en apenas unos días. El primero acabó con la vida de Ignacio Varela, Nacho, un joven de 20 años tiroteado en Barcenillas presuntamente por 3 sicarios llegados de Suecia, que lo habrían confundido con un miembro de una banda rival. Los tres implicados en el suceso fueron detenidos poco después, a las 12 horas.

Menos de una semana más tarde, el pasado martes 22 de septiembre, Ümit Yalçın, un capo de la droga turco de 47 años resultó herido grave por un disparo en la terraza del Lounge Bar La Plaza, en el Muelle Uno, una de las zonas más transitadas de la ciudad. La víctima, con multitud de antecedentes policiales, cenaba acompañada cuando un individuo se le acercó y le disparó en el rostro.

El herido fue trasladado al Hospital Regional. El subdelegado situó los hechos en el ámbito del narcotráfico y afirmó que "todo hace pensar que son ajustes de cuentas entre narcos".

Durante la toma de posesión de Roberto Rodríguez como comisario principal y jefe provincial de la Policía Nacional en Málaga, Salas anunció que el Plan Costa del Sol se reforzaría en la capital "con más efectivos y más presencia policial en estos días", con agentes procedentes de la provincia y de otras provincias. Ese es el refuerzo que ha arrancado esta pasada noche.