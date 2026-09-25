Tiroteo en Alhaurín el Grande: prisión para los dos heridos por drogas y el autor de los disparos, a la fuga

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Las claves Generado con IA Dos hombres resultaron heridos de bala en un tiroteo en Alhaurín el Grande, Málaga, vinculado a un ajuste de cuentas entre ciudadanos extranjeros. La Guardia Civil detuvo a tres personas, incluidos los dos heridos y una tercera localizada en la vivienda donde ocurrió el suceso. Los detenidos han ingresado en prisión provisional y están investigados por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Durante la intervención policial se localizaron sustancias estupefacientes en el domicilio de los implicados.

Continúa la semana negra con un nuevo tiroteo con heridos en la provincia de Málaga. Tras la muerte el pasado viernes de Nacho, un joven de 20 años tiroteado por error por unos sicarios en Barcenillas y el tiroteo del martes en el Muelle 1, que se saldó con un capo turco herido de gravedad, la Guardia Civil ha confirmado otro incidente con armas de fuego en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande y ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, ya que dos hombres resultaron heridos de bala.

Fuentes cercanas al caso han explicado a EL ESPAÑOL de Málaga que el suceso se ha producido en el marco de un ajuste de cuentas entre ciudadanos de nacionalidad extranjera en un a vivienda ubicada en la zona rural del municipio llamada Pie de Gallina. Tras tener constancia de los disparos, hasta la zona acudió la Policía Local y la Guardia Civil, que encontraron a una persona ilesa en la vivienda que manifestó que otros dos de sus compañeros habían acudido al hospital heridos.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo de madrugada. Tal y como ha trasladado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Coín, en funciones de guardia, acordó el pasado miércoles, 23 de septiembre, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de las tres personas detenidas en el marco de un tiroteo ocurrido en Alhaurín el Grande en el que dos de ellos resultaron heridos.

El presunto autor o autores de los disparos siguen en busca y captura. Los tres detenidos que han ingresado en prisión, es decir, los dos heridos y una tercera persona que se localizó dentro de la vivienda, están investigados por la presunta comisión de un delito contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal. Tras acudir a un centro hospitalario para recibir atención por sus heridas, les fueron localizadas en su domicilio sustancias estupefacientes.