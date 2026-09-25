Bendodo vuelve a cargar contra Óscar Puente por la falta de infraestructuras en Málaga: "No tiene ningún plan"

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Las claves Generado con IA Elías Bendodo (PP) critica al ministro Óscar Puente por la falta de infraestructuras en Málaga y los fallos en servicios como Cercanías y AVE. Bendodo acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de no invertir ni tener un plan a medio o largo plazo para la movilidad en Málaga. El dirigente popular denuncia la "dejadez y desprecio" del Gobierno hacia Málaga por no adaptar las infraestructuras al crecimiento poblacional. Málaga sigue esperando mejoras como los estudios de la A-7, el tren litoral, la bonificación de la AP-7 y una alta velocidad ferroviaria fiable.

El PP vuelve a cargar contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por la falta de infraestructuras en Málaga y por los fallos continuos de algunas de las que sí hay como el Cercanías o el AVE.

Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, ha estado este viernes en Málaga y ha asegurado que el Gobierno no tiene ningún plan para solucionar esa falta de infraestructuras.

"El Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho ni las inversiones que hacen falta en esta tierra ni tiene un plan a medio o largo plazo. Falta previsión, falta financiación y falta acción por parte del Gobierno", ha subrayado Bendodo.

El dirigente popular ha ido más allá porque además ha indicado que el Gobierno trata con "dejadez y desprecio" a Málaga en este asunto.

Bendodo ha señalado que, ante el crecimiento de Málaga y de su población, el Gobierno "ha impedido que las infraestructuras de movilidad crezcan a ese mismo ritmo".

"Esto es de sentido común. Si hay más personas, la movilidad aumenta y, por tanto, las infraestructuras que afectan a la movilidad deberían aumentarse, o por lo menos, si no se hacen las inversiones, tener un plan, pero no lo hay", ha insistido.

Bendodo ha subrayado que "esta tierra sigue esperando los estudios de la A-7 y del tren litoral. Sigue esperando esa prometida bonificación de la autopista de peaje AP-7, y espera recuperar de una vez por todas la alta velocidad fiable y no la actual, que es una baja velocidad y alta incertidumbre".

"Los malagueños estamos cansados ya de esperar porque entendemos que una avería pueda ser puntual, que dos incidencias puedan ser mala suerte, pero no: estamos hablando de un problema estructural en las infraestructuras ferroviarias en nuestra tierra", ha recalcado.