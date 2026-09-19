Muere un joven de 19 años tras caer su coche por un desnivel en Alhaurín el Grande (Málaga)

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Las claves Generado con IA Un joven de 19 años falleció tras salirse su coche de la carretera en Alhaurín el Grande (Málaga). El accidente ocurrió a última hora del viernes en el camino entre Alhaurín y Villafranco. El vehículo cayó por un desnivel y varios testigos alertaron al 1-1-2 Andalucía sobre el suceso. Los servicios de emergencia solo pudieron certificar la muerte del joven en el lugar del accidente.

Un joven de 19 años de edad murió a última hora de este viernes en Alhaurín el Grande (Málaga) tras salirse su vehículo de la carretera.

Así lo confirman este sábado desde el servicio el 1-1-2 Andalucía, organismo desde el que precisan que varios testigos llamaron sobre las 23:00 horas informando de que un coche que se había salido de la calzada, en el camino entre Alhaurín y Villafranco, con una persona herida en su interior que necesitaba asistencia sanitaria.

Los ciudadanos explicaban en sus avisos que el turismo se había caído por un desnivel.

La sala coordinadora activó a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES). Los sanitarios que se desplazaron al lugar del suceso solo pudieron certificar el fallecimiento del joven.