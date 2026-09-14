El 'Sueldazo' de la ONCE toca en Málaga: premio de 2.000 euros al mes durante 10 años en Torrox

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Las claves Generado con IA El sorteo del Fin de Semana de la ONCE ha dejado un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años en Torrox, Málaga. El vendedor Francisco Lucía, con solo seis meses en la ONCE, repartió este premio en su punto de venta de Torrox Costa, en La Carraca. Este nuevo premio llega un mes después de que en el mismo municipio se entregaran 20.000 euros en otro sorteo. El sorteo también dejó premios de 240.000 euros en Sevilla y de 20.000 euros en Motril, Cádiz, Málaga y Marbella.

El municipio malagueño de Torrox está de enhorabuena. El sorteo del Fin de Semana de la ONCE de este pasado domingo, 13 de septiembre, ha dejado un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años, que suman un total de 240.000 euros.

El vendedor de la ONCE que ha dado este premio es Francisco Lucía, trabajador de la compañía desde hace apenas seis meses, y ha llevado la suerte a su punto de venta en Torrox Costa, en La Carraca.

El premio llega solo un mes después de dar 20.000 euros en otro sorteo, en una "racha de suerte que tiene muy contento al pueblo". "Es una sensación increíble, poder ayudar a la gente y que te lo agradezcan de esta manera. Es un premio para mí también", ha afirmado el vendedor.

Después de trabajar en un almacén de frutas, Francisco ha asegurado que se siente ahora feliz con su trabajo en la ONCE y su puesto de venta. "Nunca había trabajado de cara al público, pero estoy encantado con mis clientes. Y ahora que doy premios, todavía me quieren más", ha bromeado, al tiempo que ha asegurado que él solo quiere "seguir la racha, que no pare y repartir suerte y alegría".

El sorteo del domingo, dedicado a la inauguración del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1, ha dejado un premio idéntico. Otros 240.000 euros en diez años en Sevilla, y premios de 20.000 euros en Motril (Granada), Cádiz, Málaga y Marbella.

Por su parte, el 'Sueldazo' del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Para este martes 15 de septiembre, el 'Eurojackpot', el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 48 millones de euros.