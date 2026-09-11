Muere una persona y otras tres resultan heridas en un accidente de tráfico en Mijas: hubo un choque frontal

Un guardia civil de Tráfico en una imagen de archivo. EE

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Las claves Generado con IA Un hombre de 54 años falleció en un accidente de tráfico en Mijas, Málaga. El accidente ocurrió a las 22:10 en la carretera A-7053, kilómetro 7, tras un choque frontal entre dos vehículos. Tres personas resultaron heridas: un niño de dos años, una mujer de 26 y un hombre de 65, trasladados al hospital Costa del Sol. Este verano, las carreteras de Málaga han registrado 10 fallecidos en accidentes, el doble que en el mismo periodo del año anterior.

Nueva muerte en las carreteras de Málaga. El servicio de emergencia 1-1-2 ha comunicado que anoche falleció un hombre de 54 años tras sufrir un accidente de tráfico en Mijas.

Fue a las 22:10 en la carretera A-7053. A la altura del kilómetro 7 en dirección a Alhaurín el Grande dos vehículos chocaron de forma frontal.

Además del fallecido hubo otras tres personas heridas que tuvieron que ser evacuadas al hospital Costa del Sol. Eran un niño de dos años, una mujer de 26 y un hombre de 65.

Está siendo un verano trágico en accidentes de tráfico en Málaga. En los meses de julio y agosto fallecieron 10 personas, el doble que en el mismo periodo de 2025, y esta misma semana perdieron la vida otras dos personas en un siniestro en Alhaurín de la Torre.