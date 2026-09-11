Los médicos de Málaga secundan la huelga indefinida contra el Estatuto Marco: comenzará el 28 de octubre

Los médicos de Málaga en la concentración de este jueves. Sindicato Médico de Málaga

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Las claves Generado con IA Los médicos de toda España han convocado una huelga indefinida contra el nuevo Estatuto Marco, a partir del 28 de octubre. La decisión ha sido acordada por todas las organizaciones sindicales médicas y facultativas nacionales para intensificar el conflicto con el Ministerio de Sanidad. El colectivo médico protesta por la falta de negociación del Ministerio de Sanidad y mantiene sus reivindicaciones tras meses de paros semanales. El Sindicato Médico de Málaga destaca que la huelga busca defender los derechos del colectivo ante las amenazas del nuevo Estatuto Marco.

Los médicos de toda España han vuelto a convocar una huelga contra el Estatuto Marco. En esta ocasión no es un paro temporal durante varias jornadas, sino una huelga indefinida, que según han explicado desde el Sindicato Médico de Málaga, arrancará el próximo 28 de octubre.

La decisión, según Ana Duarte, secretaria del SMM, la tomó la pasada madrugada el Comité de Huelga y la ha ratificado este viernes el Sindicato Médico Andaluz. Además, añade que el SMM reitera su propósito de "luchar contra la amenaza que supone el texto del nuevo Estatuto Marco y por el derecho de nuestro colectivo".

Esta convocatoria ha sido acordada por todas las organizaciones sindicales médicas y facultativas nacionales, consensuando así la fecha de inicio del paro indefinido con el objetivo de intensificar el actual conflicto por la tramitación del Estatuto Marco.

Esta decisión la han tomado "tras constatar la falta de compromiso del Ministerio de Sanidad, con Mónica García al frente, para negociar las soluciones que durante meses lleva reivindicando el colectivo médico y facultativo, pasando desde el 28 de octubre a jornadas de paro completas de manera ininterrumpida", según el SMA.

Desde el Sindicato Médico Andaluz y el resto de organizaciones sindicales médicas y facultativas nacionales han informado que las reivindicaciones del colectivo, mostradas durante los últimos meses con paros semanales, se mantienen intactas.