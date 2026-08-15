Los "eternos" 10 segundos del terremoto de Granada que hizo temblar Málaga: "Pensé que me lo estaba imaginando"

Las claves

Las claves Generado con IA Un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín (Granada) sacudió la provincia y se sintió con fuerza en Málaga y otras zonas de Andalucía. El temblor ocurrió a las 01:04 horas y duró unos 10 segundos, generando pánico entre los vecinos y reviviendo recuerdos de seísmos anteriores. Las consecuencias incluyeron escombros, grietas, cuadros caídos y algunos coches dañados, pero no se han registrado daños personales graves. Tras el seísmo, se han producido más de 40 réplicas y se han atendido principalmente casos de ansiedad y traumatismos leves por caídas.

Granada tembló anoche con un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín y casi toda Andalucía lo hizo con ella. Málaga fue la provincia andaluza, después de Granada, en la que se sintió con gran intensidad. Dio igual la zona en la que estuvieras a las 01.04 horas de anoche, el temblor atravesó la provincia de punta a punta, llegando a notarse en localidades de la costa oriental, de la occidental y del interior.

Estos días son importantes para la capital, puesto que se celebra la Feria y a media noche se dio la bienvenida a las fiestas con un espectáculo de drones y fuegos artificiales increíble en el Dique de Levante, pero nadie se podía imaginar, que menos de una hora después el suelo iba a temblar y hacernos retroceder en el tiempo ocho meses, para recordar el terremoto de 4,9 que se sintió hace poco, o una década cuando también registró un seísmo intenso.

Eran las 01.04 horas, tal y como ha indicado el Instituto Nacional Geográfico (IGN) y como pude comprobar de primera mano justo cuando todo comenzó a temblar porque en ese instante tenía el ordenador encendido y miré la hora.

La conversación que estaba teniendo en ese momento en casa cesó en el instante en el que noté que el sofá se movía, observé los cristales temblar y cómo mis gatos salían corriendo para esconderse. No entendía qué estaba pasando.

Con el susto en el cuerpo y un nudo en el estómago, mi primer pensamiento fue que me lo estaba imaginando, que mi pareja había movido el sofá a modo de broma y que eso no había sido un terremoto, no era posible.

Esos 10 segundos se sintieron eternos. Volví a sentirme igual que hace una década cuando un terremoto sacudió Málaga de madrugada y vi como la estantería de mi dormitorio se tambaleaba, sin llegar a volcar.

Cuando terminó, hasta que no recibí un mensaje de mi madre preguntándome si lo había notado y si estaba bien, no fui consciente de que nada había sido producto de mi imaginación y que sí que había sido un terremoto. Le respondí que sí, que estaba bien y en casa y que cuándo supiera algo más la llamaría.

Automáticamente comencé a buscar información en la página del IGN para ver dónde había sido el epicentro. No hubo información hasta unos minutos después y los primeros datos decían que el epicentro estaba en Alhendín (Granada), la magnitud había sido de 4,8 y a 10 kilómetros de profundidad.

Cuando la información se actualizó e informaron que había sido de magnitud 5 y a 2 kilómetros de profundidad me asusté. Solo podía pensar en que si desde Málaga capital yo lo había sentido con esa intensidad, cómo lo habrían notado los vecinos de Granada y si estaban bien.

Las imágenes en redes sociales no tardaron en aparecer. Por un lado estaban los vídeos de cámaras de seguridad y usuarios de TikTok que estaban en directo, donde se podía ver perfectamente como todo temblaba y, tras tres segundos de pánico, salían corriendo a la calle para ponerse a salvo.

Por otro lado, las imágenes de las consecuencias del seísmo se sucedían una tras otra. Escombros en el suelo, algún que otro coche aplastado, cuadros en el suelo, grietas en las paredes, entre otros daños.

Las imágenes de creadores de contenido que hacían directos a la 1:04 de la madrugada han servido para medir la duración y la magnitud de un seísmo al que han seguido medio centenar de réplicas que han durado unos diez segundos, una eternidad para los que lo han sentido.

"Ha sido como si el tiempo pasase muy lento y el suelo y el techo de la casa fueran de papel. No ha sonado tanto como otros terremotos pero sí temblaba todo, como si empujaran desde el suelo", ha explicado a EFE Carmen Ferreira, una granadina que sintió el temblor desde casa, en una sexta planta de Granada capital.

"Mi madre estaba sola pero los vecinos fueron a por ella, la tranquilizaron y la bajaron a la plaza hasta que se pasó el susto", ha contado Sandra Díaz, que estaba fuera de la provincia durante el temblor, pero conectada con Granada.

"Ha sido una eternidad. Y se ha repetido. No sabemos muy bien qué hay que hacer en estos casos, pero la angustia si no te pilla uno de estos en un séptimo es difícil de contar", ha descrito Carmen Giménez.

Ahora, más de 12 horas después del temblor, la Junta de Andalucía ha descartado daños estructurales y materiales graves y han señalado que no se han registrado daños personales de gravedad.

Las incidencias sanitarias atendidas han sido por ataques de ansiedad y traumatismos leves por caídas. En cuanto a los daños materiales estos están relacionados con encofrados, falsos techos, cornisas y cristales, entre otros.