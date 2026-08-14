Fallece a los 93 años el doctor Ángel Rodríguez Cabezas, Medalla de Honor del Colegio de Médicos de Málaga

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Las claves Generado con IA Fallece a los 93 años el doctor Ángel Rodríguez Cabezas, destacado médico y Medalla de Honor del Colegio de Médicos de Málaga. Fue vicepresidente segundo del Colegio de Médicos de Málaga entre 1990 y 2000, y dirigió la revista Málaga. En 2024 recibió la medalla del Ateneo de Málaga y a lo largo de su vida publicó decenas de libros, además de ser fundador de Editorial 33. Nacido en Toledo en 1933, ejerció como médico internista, docente universitario y médico de la Marina Civil, manteniendo consulta propia en Málaga.

El doctor Ángel Rodríguez Cabezas, que recibió en el año 2011 la medalla a Colegiado de Honor del Colegio de Médicos de Málaga, ha fallecido a los 93 años, según ha informado en un comunicado la institución que lamenta profundamente su muerte.

El doctor Rodríguez Cabezas formó parte de la Junta Directiva del Colegio como vicepresidente segundo entre 1990 y 2000. Durante esa misma década asumió también la dirección de la revista Málaga, publicación colegial con la que continuó colaborando de manera habitual hasta hace poco tiempo.

En 2024 recibió la medalla del Ateneo de Málaga.

Su faceta como médico escritor fue precisamente la que le llevó a ponerse al frente de la revista. A lo largo de su trayectoria publicó decenas de libros, muchos de ellos editados por Editorial 33, sello del que fue uno de sus fundadores.

Nació en Toledo en 1933, finalizó sus estudios de Medicina en Madrid en 1957 y obtuvo la especialidad en Medicina Interna en 1968. Perteneció al Cuerpo de Sanidad Nacional y desarrolló también labor docente como profesor encargado de la Cátedra de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina. Asimismo, fue médico de la Marina Civil.

En el ámbito de la medicina privada, mantuvo durante buena parte de su trayectoria profesional su consulta en Muelle Heredia.

El Colegio de Médicos de Málaga ha trasladado sus condolencias a sus familiares, amistades y compañeros, y ha reconocido la dedicación y el compromiso que Rodríguez Cabezas mantuvo con la profesión médica y con la institución colegial.

Se encuentra en la sala 26 de Parcemasa y la misa será el sábado 15 de agosto en el parque cementerio a las 14 horas.