El centro comercial Rosaleda inicia la campaña de verano 'Disfrutón': apertura diaria y eventos para toda la familia

Bajo el concepto "La Juerga", dinamizará los jueves de julio con sesiones de DJ en directo, ofertas gastronómicas especiales y sorteos mensuales. Escape room gratuito, club infantil todos los fines de semana y grandes citas temáticas como un Bingo Musical y clases de salsa.

Las claves

Las claves Generado con IA El Centro Comercial Rosaleda lanza la campaña de verano "Disfrutón" con apertura diaria, incluidos domingos y festivos, y actividades gratuitas para toda la familia. Los jueves se celebran los "Jueves de Juerga", con DJ en la zona de restaurantes, promociones exclusivas y sorteos mensuales de 150 euros para compras en Carrefour. En julio destacan un Bingo Musical el 18 y una clase gratuita de salsa el 25, impartida por el coreógrafo Cristian Valdivia junto a la Academia Muévete. Para los niños, Rosaleda ofrece un Escape Room gratuito y talleres creativos todos los fines de semana a través de su Club Infantil.

El Centro Comercial Rosaleda se posiciona un año más como el epicentro del ocio, las compras y el entretenimiento familiar en Málaga con el lanzamiento de su campaña de verano: "Disfrutón".

Con una propuesta diseñada para exprimir al máximo la época estival, el centro no solo mantiene sus puertas abiertas todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos, sino que despliega una ambiciosa agenda de actividades totalmente gratuitas.

Para dar la bienvenida a los visitantes, Rosaleda ha instalado un dinámico photocall en su entrada principal, el punto de partida idóneo para una experiencia que combina las compras en firmas líderes como Mango, Lefties, JD o Sprinter, con la oferta de restauración de M.Wok y el mejor cine.

"La Juerga": el punto de encuentro de los jueves

El núcleo de la animación para el público joven y adulto se concentra bajo el sello de "La Juerga", un calendario especial visible a través de los canales oficiales de Instagram del centro.

Dentro de esta iniciativa destacan los Jueves de Juerga: durante hora y media, la zona de restaurantes contará con un DJ encargado de amenizar las cenas, coincidiendo además con promociones y ofertas exclusivas en los locales adheridos.

Asimismo, Rosaleda incentivará las compras veraniegas de sus clientes mediante un sorteo mensual de 150 euros para canjear en Carrefour.

La agenda de julio se cerrará por todo lo alto con dos grandes eventos en el ecuador del mes:

18 de julio: Un original Bingo Musical que promete diversión, premios y múltiples sorpresas para los asistentes.

Un original que promete diversión, premios y múltiples sorpresas para los asistentes. 25 de julio: Una clase gratuita de salsa abierta al público, impartida por el coreógrafo Cristian Valdivia en colaboración con la prestigiosa Academia Muévete.

Ocio infantil y familiar garantizado

Los más pequeños de la casa cuentan con un protagonismo especial en la campaña "Disfrutón". Rosaleda incorpora de forma permanente este verano un Escape Room gratuito ideado para el disfrute en grupo y el ingenio.

A esto se suma la actividad regular de su Club Infantil, que ofrecerá talleres creativos y juegos dinamizados todos los fines de semana, incluyendo los domingos de apertura.

Con esta completa batería de acciones, el Centro Comercial Rosaleda refuerza su compromiso con la ciudadanía malagueña, ofreciendo un espacio climatizado, seguro y repleto de estímulos para disfrutar del verano sin salir de la ciudad.

Toda la información detallada y los horarios de las actividades pueden consultarse en sus redes sociales oficiales (@ccrosaleda).