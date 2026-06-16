Málaga, entre las provincias andaluzas con menos víctimas por accidentes agrícolas: 11 fallecidos en 13 años

Un hombre trabajando en el campo en un tractor en una imagen de archivo. shutterstock

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ha registrado 11 fallecidos por accidentes con maquinaria agrícola entre 2010 y 2023, situándose entre las provincias andaluzas con menos víctimas. En Andalucía, se contabilizaron 173 víctimas mortales por siniestros agrícolas en ese periodo, siendo la segunda comunidad con más fallecidos tras Galicia. El vuelco de tractor es la causa más frecuente de muerte, representando casi la mitad del total nacional, y en el 90% de los casos el vehículo carecía de estructura de protección. El perfil más común de las víctimas es un hombre de unos 60 años que trabaja solo, principalmente en primavera o inicios de verano.

Los accidentes con maquinaria agrícola siguen cobrando vidas cada año. Los siniestros relacionados con tractores, cosechadoras y otra maquinaria agrícola provocaron 1.620 muertes en España entre 2010 y 2023; 173 en Andalucía y 11 en Málaga.

Esta cifra sitúa a la provincia de Málaga en una posición media-baja del ranking nacional, pero que forma parte de un problema de mayor dimensión en el conjunto de Andalucía, según el informe de Siniestralidad agrícola e incendios en cosechadoras y empacadoras, publicado por la Fundación Mapfre.

Málaga está en esa posición medio-baja y en concreto se encuentra por debajo de provincias como Murcia y Valencia con 69 fallecidos cada una, Alicante con 51 o Almería con 23.

A nivel autonómico, Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más fallecidos del periodo 2010-2023, con 173 víctimas mortales, solo por detrás de Galicia (278). Le siguen Castilla y León (147) y la Comunitat Valenciana (146).

Por provincias, Jaén y Córdoba son las que más accidentes han registrado entre 2010 y 2023 con 31 fallecidos en cada provincia. La siguiente en el ranking es Granada con 29, le sigue Sevilla con 26, después Almería con 23, Huelva con 15, Málaga con 11 y, por último, Cádiz con 6.

El informe, que analiza un total de 1.620 fallecidos en el sector agrario en España durante esos catorce años, subraya que el vuelco de tractor es la causa de muerte más frecuente en el sector: 777 de los 1.620 fallecidos, casi la mitad del total.

En el 90% de esos casos, el vehículo no contaba con estructura de protección al vuelco, conocida como ROPS, o llevaba el arco de seguridad abatido.

El perfil más repetido entre las víctimas es el de un hombre de unos 60 años, 59,8 de media, que trabaja solo, en su parcela, en los meses de primavera o inicio de verano.

Las cosechadoras y empacadoras, principales vehículos en los que ocurren estos accidentes laborales, tienen también un riesgo añadido que es que pueden provocar incendios, sobre todo en la campaña estival.

En España, según este informe, estas máquinas originaron una media anual de 92 y 17 incendios forestales respectivamente entre 2016 y 2021.