El PP conserva su gran bastión de Málaga, aunque sin repetir la histórica mayoría de 2022

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, tras votar este domingo. EFE/Álvaro Cabrera

Las claves

Las claves Generado con IA El PP mantiene su dominio en Málaga con 9 diputados y más del 44% de los votos, aunque pierde un escaño respecto a 2022. Adelante Andalucía irrumpe con fuerza y logra un escaño, superando a Por Andalucía como segunda fuerza de la izquierda en la provincia. El PSOE no mejora sus resultados y repite con cuatro parlamentarios, bajando del 20% de los votos. Vox conserva sus 2 escaños en Málaga, mejorando levemente en votos pero sin un avance significativo respecto a 2022.

Todas las previsiones apuntaban en la misma dirección: el Partido Popular iba a ganar las elecciones andaluzas, pero con la duda asentada de si lo haría con la mayoría absoluta que durante toda la campaña ha reclamado Juanma Moreno.

Uno de los territorios donde la incertidumbre se ha mantenido hasta el último momento ha sido Málaga, provincia donde los populares vuelven a arrasar, consolidando su particular dinastía.

Lo hacen, eso sí, sin ser capaces de repetir el histórico pico cosechado en 2022, cuando fue capaz de hacerse con 10 de los 17 escaños.

Cuatro años más tarde, la candidatura liderada por el propio Moreno Bonilla alcanza los 9 diputados, el segundo mejor resultado en su historia, con algo más del 44% de los votos. Son casi tres puntos menos que en 2022. Cerca de 328.000 malagueños son los que han depositado la papeleta del PP en el interior de las urnas.

El asiento que ocupaban los populares es el que pasa a Adelante Andalucía, formación que ha roto las previsiones y, con un empujón claro en la parte final de la campaña, ha sido capaz de hacerse un hueco en el escenario político malagueño.

De hecho, más de 69.000 apoyos le han permitido auparse como la segunda fuerza de la izquierda, adelantando de manera holgada a Por Andalucía, que, pese a bajar sus avales, mantiene su asiento en la Cámara andaluza.

Pérdida menor del PSOE

En términos absolutos, el PSOE sigue sin alcanzar la notoriedad suficiente como para restar apoyos moderados al PP. Ni el tener al actual secretario general, Josele Aguilar, como cabeza de cartel ha sido suficiente para mejorar los datos de hace cuatro años. De hecho, bajan del 20%.

Eso sí, los socialistas repiten con cuatro parlamentarios, lo que permitirá la salida inmediata de Daniel Pérez, actual portavoz socialista en el Ayuntamiento, con destino a Sevilla.

Otra lectura que dejan las urnas es que Vox sigue sin romper. No lo hace en el conjunto de la región, donde, a priori, van a ser esenciales para la gobernabilidad del PP, y no lo hacen en la provincia.

Si bien mejoran los datos de 2022, se quedan con los mismos 2 parlamentarios que ya lograron en ese momento.

Bastión popular

Los resultados de este 17 de mayo vienen a confirmar cómo Málaga se ha convertido progresivamente en uno de los grandes bastiones del centroderecha en Andalucía, especialmente desde la llegada de Juan Manuel Moreno a la Presidencia de la Junta en 2019.

El precedente más inmediato deja una referencia muy clara. En las autonómicas de 2022, el PP logró una victoria histórica en Málaga al alcanzar 10 de los 17 escaños en juego y rozar el 47% de los votos, duplicando ampliamente al PSOE.

Aquellos resultados consolidaron el liderazgo de Moreno en una provincia clave tanto por peso demográfico como por simbolismo político dentro de Andalucía.

En 2008, PP y PSOE prácticamente empataron en votos en la provincia, con ambos partidos por encima del 43%. Sin embargo, desde entonces el PSOE ha encadenado una caída sostenida, pasando de más de 329.000 votos hace catorce años a poco más de 135.000 en 2022.

Paralelamente, el PP ha logrado recuperar y concentrar gran parte del espacio político que durante años ocuparon Ciudadanos y, en menor medida, Vox.