Un jurado declara culpable al hombre que mató a su mujer y enterró bajo hormigón en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Un jurado popular ha declarado culpable a un hombre por estrangular a su mujer y ocultar el cuerpo bajo hormigón en una nave de Málaga. El acusado admitió los hechos, argumentando que actuó en un arrebato tras una discusión sobre el divorcio. La Fiscalía y la acusación particular piden 15 años de prisión y una indemnización para las hijas de la víctima. El hombre intentó hacer creer que su esposa se había marchado voluntariamente, manipulando incluso su teléfono.

Un jurado popular ha declarado por unanimidad este viernes culpable al hombre acusado de estrangular a su mujer, tras decirle esta que quería el divorcio, y mantener enterrado el cuerpo bajo hormigón en una nave de un polígono industrial de Málaga capital durante seis meses en marzo de 2022.

Así lo han informado fuentes judiciales, quienes han apuntado que los jurados han acogido la tesis acusatoria de la Fiscalía especializada en Violencia sobre la Mujer de Málaga y también la del abogado que ha representado a una de las hijas de la pareja, ya mayor de edad, como acusación particular.

Según han señalado, además, el jurado ha tenido en cuenta las circunstancias que agravan la pena de género y parentesco, planteadas por la Fiscalía; por lo que, tras la lectura del veredicto, las acusaciones han mantenido su petición de 15 años de prisión. Ahora, será el magistrado-presidente del Tribunal el que determine la pena en su sentencia.

La pareja convivía en la vivienda donde ocurrieron los hechos en 2022 en la capital malagueña junto a las dos niñas que tuvieron en común.

El acusado admitió los hechos en el juicio, asegurando que actuó contra la víctima en un "arrebato" y que, tras esto, "estaba cegado en que mis hijas no supieran lo que había pasado".

Así, el 28 de marzo de 2022 tuvo una fuerte discusión con la víctima, llamada Débora, con "expreso desprecio a su condición de mujer por no acatar sus intenciones de divorcio y vida en libertad", según la Fiscalía, que mantiene que hubo un forcejeo en el que la estranguló.

Según las acusaciones, con la intención de deshacerse del cadáver, el hombre lo introdujo cubierto por plástico en un bidón y lo llevó en una carretilla a su furgón y luego hasta su nave industrial, donde excavó el suelo y enterró el cuerpo de la víctima, tras lo que cubrió toda la zona con hormigón y pesada maquinaria.

La Fiscalía ha mantenido que el acusado hizo creer que la mujer se había ido voluntariamente e incluso "manipuló" su teléfono, haciéndose pasar por ella, hasta que el cuerpo fue hallado en la nave, seis meses después, fruto de las investigaciones de la Policía Nacional y tras confesar el hombre.

El procesado admitió estos hechos e indicó que en la discusión, sobre el estado en el que estaba la relación, actuó en un "arrebato". "Perdí el control", declaró, al tiempo que insistió en que todo ocurrió "muy rápido"; "me nublé".

Asimismo, negó que planeara cómo deshacerse del cuerpo, pero explicó cómo lo hizo. La Fiscalía ha venido sosteniendo, además de una petición de 15 años de prisión por un delito de homicidio, que indemnice con 300.000 euros a las dos hijas, mientras que la acusación particular eleva la cantidad a 500.000 euros. La defensa planteó inicialmente aplicar las atenuantes de arrepentimiento y reparación del daño, por haber pagado parte de esa indemnización.