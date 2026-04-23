Las inmobiliarias de la Costa del Sol preparan un plan estratégico para 2026 y refuerzan su profesionalización

Las claves

Las claves Generado con IA El sector inmobiliario de la Costa del Sol prepara un plan estratégico para 2026, impulsado por la asociación LPA, con el objetivo de mayor profesionalización y control. El 11 de mayo de 2026 se constituirá la primera federación de asociaciones inmobiliarias de Andalucía, que exigirá formación certificada, seguros y experiencia profesional a los agentes. LPA negocia un acuerdo marco con promotoras entre Málaga y Sotogrande para reforzar buenas prácticas, proteger al comprador y estructurar la comercialización. La asociación desarrolla programas formativos y apuesta por la inteligencia artificial y la digitalización, aunque subraya que la tecnología complementa, pero no sustituye, al agente inmobiliario.

El sector inmobiliario de la Costa del Sol da un paso hacia su reorganización y profesionalización. La asociación Leading Property Agents of Spain (LPA) ha puesto en marcha una hoja de ruta para 2026 que combina un plan estratégico regional, la creación de una federación andaluza y la negociación de un acuerdo con promotoras inmobiliarias que operan entre Málaga y Sotogrande.

El objetivo es claro: dotar de mayor estructura, control y garantías a uno de los mercados más dinámicos del sur de Europa, en un contexto marcado por la fuerte demanda internacional, precios elevados y un comprador cada vez más exigente.

Uno de los hitos más relevantes será la constitución, el próximo 11 de mayo de 2026, de la primera federación de asociaciones inmobiliarias de Andalucía.

Este nuevo organismo nace con el objetivo de impulsar la regulación del sector y la creación de un registro oficial de agentes, que exigirá requisitos como formación certificada, seguros de responsabilidad civil y experiencia profesional acreditada.

Desde LPA consideran que este paso supondrá un antes y un después en el mercado inmobiliario andaluz, al establecer estándares comunes y reforzar la confianza del comprador.

Acuerdo con promotoras: de Málaga a Sotogrande

En paralelo, la asociación trabaja en un acuerdo marco con promotoras inmobiliarias que operan en toda la Costa del Sol, desde Málaga hasta Sotogrande. Este pacto, aún en fase de negociación, busca estructurar los canales de comercialización, garantizar buenas prácticas, proteger al comprador final y establecer incentivos para las promotoras adheridas.

La iniciativa incluye también mecanismos de control para evitar prácticas que puedan erosionar la confianza en el mercado.

La profesionalización del sector pasa también por la formación. LPA está desarrollando un programa formativo que aspira a convertirse en estándar de referencia en la Costa del Sol, adaptado a un mercado internacional y altamente especializado.

En este proceso, la inteligencia artificial y la digitalización juegan un papel clave, al permitir optimizar tareas como valoraciones, gestión documental o análisis de demanda.

No obstante, el sector coincide en que la tecnología no sustituye al agente, sino que exige perfiles más cualificados capaces de integrarla en su trabajo diario.

La Costa del Sol continúa consolidándose como uno de los mercados inmobiliarios más activos y competitivos, impulsado por la demanda extranjera y el posicionamiento internacional del destino.

En este contexto, el sector afronta el reto de evolucionar desde un modelo basado en el crecimiento hacia otro centrado en la estructura, la regulación y la calidad del servicio.

Actualmente, LPA cuenta con 106 miembros activos y se ha marcado el objetivo de alcanzar los 120 en 2026.

Para ello, la asociación ha puesto el foco en Málaga capital, donde celebrará el próximo 3 de junio un evento de captación de nuevas agencias, en línea con el creciente protagonismo de la ciudad como polo empresarial, tecnológico y creativo.