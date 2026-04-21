Alerta en la autopista de peaje de la Costa del Sol: detectan una estafa por SMS que suplanta a la DGT

Imagen de la autopista de la Costa del Sol.

Las claves

Las claves Generado con IA Detectan un intento de estafa por SMS en la autopista AP-7 de la Costa del Sol, suplantando a la DGT. El fraude utiliza mensajes que simulan ser de la DGT, reclamando un supuesto impago de peaje e incluyendo datos del vehículo. Los mensajes amenazan con una sanción de 200 euros y enlazan a una web falsa para robar datos personales o bancarios. La concesionaria Ausol y la DGT recuerdan que las sanciones de tráfico nunca se notifican por SMS ni correo electrónico.

La autopista AP-7 de la Costa del Sol ha alertado de un intento de estafa a través de SMS (smishing) detectado en las últimas horas tras el aviso de varios usuarios afectados.

El fraude consiste en mensajes de texto que suplantan la identidad de la Dirección General de Tráfico (DGT), enviados desde una supuesta cuenta denominada DGTInfo.

En el SMS aparece el texto "Peaje AP-7 no abonado", acompañado de datos del vehículo como marca, modelo y matrícula, además de una cantidad económica que se reclama como supuesto impago.

El mensaje insta al usuario a realizar el pago en un plazo de 24 horas, bajo la amenaza de una sanción de 200 euros. Para ello, incluye un enlace abreviado que dirige a una plataforma fraudulenta diseñada para robar datos personales o bancarios.

La empresa Ausol, concesionaria de los tramos de la AP-7 entre Málaga, Marbella y Guadiaro, ha confirmado que se trata de un intento de estafa y ha pedido a los usuarios que no accedan en ningún caso al enlace adjunto ni faciliten datos personales.

Asimismo, la compañía recuerda que la Dirección General de Tráfico ya ha advertido sobre este tipo de fraudes que están circulando y que suplantan su identidad con diferentes variantes.

La DGT insiste en que las sanciones de tráfico nunca se notifican por SMS ni por correo electrónico, sino exclusivamente por correo postal o a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV), el canal oficial de comunicaciones digitales del organismo.