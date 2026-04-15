El 'sorpasso' híbrido en Málaga: los coches ECO se multiplican por seis mientras el diésel se hunde

Las claves

Las claves Generado con IA El número de coches con distintivo ECO en Málaga se ha multiplicado por seis desde 2019, alcanzando las 70.999 unidades en 2025. El 43,2% de los compradores de coches nuevos en Málaga opta ya por vehículos híbridos, una cuota de mercado seis veces mayor que en 2019. Las matriculaciones de vehículos diésel han caído un 81% en seis años, aunque aún representan la mayor parte del parque móvil con 475.392 unidades. La implantación de Zonas de Bajas Emisiones ha impulsado la retirada de casi 100.000 vehículos contaminantes y disparado las ventas de eléctricos puros (CERO), que han pasado de 742 a 18.106 unidades desde 2019.

La provincia de Málaga está protagonizando una de las transiciones energéticas más rápidas y profundas de las carreteras españolas.

Según el análisis de los datos oficiales de la DGT entre 2019 y 2025, la movilidad malagueña ha dado un vuelco radical: el distintivo ECO ha pasado de ser una curiosidad estadística a convertirse en el nuevo estándar del mercado, impulsado por una regulación ambiental cada vez más estricta.

En 2019, antes de que la pandemia y las normativas de bajas emisiones reconfiguraran las prioridades de buena parte de los consumidores, Málaga contaba con apenas 11.090 turismos ECO en su censo total.

Seis años después, al cierre de 2025, esa cifra se ha disparado hasta las 70.999 unidades.

Este incremento del 540% en el parque total refleja un cambio drástico en las decisiones de compra.

El punto de inflexión definitivo se ha vivido en el último ejercicio: de los 39.248 coches nuevos matriculados en 2025, un total de 16.958 lucían la pegatina ECO.

Esto significa que, actualmente, el 43,2% de los compradores malagueños opta por la hibridación, una cuota de mercado seis veces superior a la de 2019.

Distintivo Ambiental Parque 2019 (Censo) Parque 2025 (Censo) Variación (%) CERO 742 18.106 +2.340% ECO 11.090 70.999 +540% C (Combustión moderna) 252.940 384.621 +52% B (Antiguos con etiqueta) 297.897 274.158 -8% Sin Distintivo / Desconocido 289.014 190.164 -34% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Anuarios Estadísticos de la DGT 2019-2025.

La implementación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en núcleos urbanos clave como Málaga capital y Marbella ha actuado como un catalizador letal para los vehículos más antiguos.

Matriculaciones de turismos en Málaga por distintivo (2019-2025) Año CERO ECO Etiqueta C Etiqueta B Sin Distintivo* TOTAL 2019 146 2.782 31.057 2.395 2.569 38.949 2020 643 2.568 18.272 1.596 2.758 25.837 2021 1.042 5.100 19.517 1.831 529 28.019 2022 1.329 6.286 18.084 2.286 523 28.508 2023 1.818 8.300 16.641 2.079 923 29.761 2024 2.673 12.031 17.294 1.983 292 34.273 2025 5.829 16.958 14.303 1.952 206 39.248 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Anuarios Estadísticos de la DGT (2019-2025).

*Nota: En 2019-2020 incluye la categoría "Se desconoce" para homogeneizar la serie.

El análisis de los datos revela un proceso de saneamiento del parque móvil sin precedentes:

Retirada masiva : Málaga ha logrado dar de baja o renovar casi 100.000 vehículos altamente contaminantes en seis años. El grupo de turismos "Sin Distintivo" y "Desconocidos" ha caído de las 289.014 unidades en 2019 a las 190.164 en 2025.

: Málaga ha logrado dar de baja o renovar casi 100.000 vehículos altamente contaminantes en seis años. El grupo de turismos "Sin Distintivo" y "Desconocidos" ha caído de las 289.014 unidades en 2019 a las 190.164 en 2025. El declive del diésel : El comprador malagueño ha dado la espalda al gasoil de forma definitiva. Mientras que en 2019 se matricularon 22.197 turismos diésel, en 2025 la cifra se ha hundido un 81%, con apenas 4.226 nuevas unidades.

Resistencia en el censo : Pese al desplome en ventas, el parque total de gasoil sigue siendo el más numeroso con 475.392 unidades, lo que evidencia la lentitud con la que los coches antiguos abandonan definitivamente las calles frente a la velocidad de las nuevas compras.

El despegue del eléctrico puro (Etiqueta CERO): Aunque la hibridación (ECO) es la opción preferida por su versatilidad, el vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable de gran autonomía (Etiqueta CERO) ha experimentado el crecimiento porcentual más alto. Málaga ha pasado de tener unos testimoniales 742 coches CERO en 2019 a los 18.106 actuales. Solo en el último año se matricularon 5.829 unidades, superando ya ampliamente las ventas de coches diésel convencionales.

A pesar de la renovación tecnológica hacia modelos más limpios, el desafío de Málaga sigue siendo el volumen total. La provincia ha cerrado 2025 con una flota de 938.048 turismos.

Sumando todo tipo de vehículos motorizados, la cifra asciende a 1.396.623 unidades. Con una densidad de 780 vehículos por cada 1.000 habitantes, Málaga es la sexta provincia de España con mayor presión circulatoria, superando a Madrid (772) y dejando muy atrás a Barcelona (629).