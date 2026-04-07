Ya es oficial: la Junta sube a 55 millones los avales para hipotecas jóvenes en Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía eleva a 55 millones de euros los avales para hipotecas jóvenes, tras una inyección adicional de 10 millones. El programa permite a andaluces de hasta 40 años acceder a hipotecas del 95% del valor de la vivienda, con la Junta avalando el 15% del préstamo. Se estima que cerca de 4.500 jóvenes podrán beneficiarse del programa, que ya ha facilitado la compra de vivienda a unos 3.600 solicitantes. Entre los requisitos para acceder: estar empadronado en Andalucía, que la vivienda no supere los 295.000 euros y que sea primera residencia.

Las hipotecas con aval de la Junta de Andalucía se han convertido en uno de los principales atajos para que los jóvenes andaluces puedan comprar su primera vivienda.

Muestra del éxito del plan es que el Gobierno autonómico ha decidido volver a pisar el acelerador, elevando la dotación del Programa Garantía Vivienda Andalucía (GVA) hasta los 55 millones de euros.

En esta vuelta de tuerca se premia de manera especial a los bancos que más lo están usando, con Caja Rural del Sur, CaixaBank, Unicaja y Cajamar a la cabeza en volumen de crédito asignado y grado de ejecución.

Este acuerdo consolida la apuesta de la Administración regional por la emancipación juvenil mediante una nueva ampliación de crédito.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este lunes el 6 de abril de 2026, la dotación total del fondo ha ascendido a 55 millones de euros, tras una reciente inyección de 10 millones adicionales aprobada en marzo.

Detalles del plan

Este programa, que nació originalmente bajo la denominación de Garantía Vivienda Joven, permite a los andaluces de hasta 40 años acceder a una hipoteca que cubra hasta el 95% del valor del inmueble, al actuar la Junta como avalista del 15% del préstamo.

La idea es facilitar la compra a quienes cuentan con ingresos estables, pero carecen del ahorro previo suficiente para afrontar la entrada que exigen las entidades financieras.

Los datos de ejecución revelan la alta demanda de la medida. A 16 de marzo de 2026, el programa ya había movilizado avales por un importe de 43.261.498,56 euros.

Si se tiene en cuenta que la garantía media por operación ronda los 12.000 euros, se estima que ya son cerca de 3.600 los jóvenes que han podido adquirir su primera vivienda habitual gracias a este instrumento financiero.

Con el nuevo presupuesto de 55 millones, se prevé que el alcance total del programa supere los 4.500 beneficiarios al cierre del ejercicio.

La gestión de estos avales se realiza a través de convenios con entidades financieras colaboradoras, a las que la Junta asigna cupos de crédito en función de su nivel de ejecución.

Tras la última redistribución de fondos basada precisamente en ese criterio, el mapa de disponibilidad se ha reordenado y consolida un claro liderazgo de cuatro entidades.

Según las cifras manejadas por la Administración, Caja Rural del Sur se consolida como la entidad con mayor actividad, gestionando en torno a 15,3 millones de euros sobre los 55 millones totales.

Le sigue CaixaBank, con una asignación final cercana a los 10,5 millones, y Unicaja Banco, que mantiene un peso relevante con unos 9,5 millones destinados a sus clientes. Cajamar roza los 9,35 millones, mientras que Kutxabank, tras la absorción de Cajasur en octubre de 2025, gestiona ahora algo más de 3 millones de euros.

Refuerzo

La Junta ha venido reforzando sus cupos en las sucesivas redistribuciones, detrayendo crédito de aquellos bancos con menor nivel de utilización para reasignarlo allí donde la demanda es mayor.

El mapa bancario del GVA también ha cambiado en los últimos meses. La resolución publicada en el BOJA recoge, por un lado, la fusión por absorción de Cajasur Banco por Kutxabank, formalizada ante notario en octubre de 2025, lo que ha supuesto la integración de la primera en la estructura de la segunda dentro del programa.

Y, por otro, hace oficial la salida del Banco Santander, que el pasado 3 de febrero de 2026 firmó la extinción de su convenio de colaboración, dejando de tramitar nuevas solicitudes bajo este esquema.

Para los solicitantes, el acceso al aval está condicionado al cumplimiento de varios requisitos.

Entre ellos, estar empadronados en Andalucía, que el precio de la vivienda no supere los 295.000 euros —ampliables a 354.000 euros si el inmueble cuenta con calificación energética A o B— y que se trate siempre de la primera residencia habitual.

Además, deben acreditar capacidad de pago suficiente para asumir la cuota hipotecaria, aunque no dispongan del ahorro necesario para cubrir la entrada tradicional del 20%.