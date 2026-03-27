El tiempo en Málaga en Semana Santa 2026: la Aemet tranquiliza a los cofrades

Las claves nuevo Generado con IA Las previsiones meteorológicas para la Semana Santa 2026 en Málaga son favorables y se espera que las procesiones discurran con normalidad. El Domingo de Ramos estará marcado por el terral, que elevará las temperaturas en la capital hasta los 22 grados, con cielos poco nubosos o despejados. Entre el Lunes y el Jueves Santo predominará el tiempo estable, con temperaturas agradables y sin lluvias significativas en la provincia. Para el final de la semana, el pronóstico mantiene la estabilidad, aunque no se descarta la posibilidad de algún cambio puntual el Viernes Santo.

Si hay algo que preocupa de manera notable a los cofrades y seguidores de la Semana Santa de Málaga es el tiempo.

A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, en los que la lluvia frustró el trabajo de muchas cofradías, las previsiones meteorológicas de este año son más que favorables.

Así lo explica el director del Centro Meteorológico, Jesús Riesco, quien señala que, salvo sorpresa, las procesiones discurrirán con normalidad. El interrogante queda fijado para el final de la semana, coincidiendo con el Viernes Santo.

El arranque de la Semana Santa, este Domingo de Ramos, tendrá como protagonista el buen tiempo, con temperaturas agradables. Una situación que, salvo sorpresa, se extenderá hasta el Jueves Santo.

​Domingo de Ramos: terral y más calor en la capital

Riesco apunta a un Domingo de Ramos estable en lo meteorológico, incluido con terral en las zonas donde sopla este viento.

​Esto hará que las temperaturas se disparen en la franja litoral: en Málaga capital se esperan máximas en torno a 22 grados, mientras que en el interior bajarán algo más, con unos 17 grados de máxima en Antequera.

​El terral soplará con intensidad moderada, con rachas puntualmente intensas, y los cielos permanecerán poco nubosos o despejados en el conjunto de la provincia.

​Solo cabe la posibilidad de algún chubasco aislado durante la tarde en el extremo más oriental de la costa, asociado a una depresión en el Mediterráneo que se va desplazando hacia el sur y tiende a alejarse en los días siguientes.

​Lunes a Jueves Santo

A partir del lunes, el meteorólogo habla de un "panorama de tiempo muy estable, al menos hasta jueves-viernes", con predominio del levante entre lunes y jueves en la provincia.

Ese cambio de viento hará que el Lunes Santo bajen un poco las máximas en la costa respecto al domingo de poniente: en Málaga capital se esperan unos 19 grados de máxima y 9 de mínima.

Desde el martes en adelante las temperaturas volverán a subir de forma progresiva, situando las máximas en la capital en torno a 24 grados y las mínimas entre 16 y 17 grados entre Miércoles y Jueves Santo.

En el interior también dominará la estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados y máximas que, en puntos como Antequera, se moverán entre 22 y 24 grados en los días centrales.

​Final de semana

Mirando hacia el tramo final, Riesco apunta que lo "más probable" es que la estabilidad continúe durante el Viernes y el Sábado Santo, en línea con el escenario mayoritario de los modelos, aunque no descarta del todo un segundo escenario "menos estable".

Incluso plantea que podría repetirse el terral el Viernes Santo, algo que todavía considera difícil de asegurar porque son fenómenos locales y de pequeña escala.