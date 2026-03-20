Así es la ambiciosa ampliación de la Ciudad de la Justicia de Málaga que proyecta la Junta: una torre de 8 plantas

Diseño previsto para la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía proyecta una ampliación de la Ciudad de la Justicia de Málaga con una torre de 8 plantas y 16.180 m². El nuevo edificio se construirá en dos fases, comenzando con 8.000 m² y espacio para futuros crecimientos, para solucionar los problemas de espacio actuales. El diseño apuesta por la verticalidad, con una fachada poliédrica y espacios sostenibles, accesibles y versátiles para profesionales y usuarios. La ampliación permitirá adaptarse a la nueva estructura judicial y responder al crecimiento demográfico y económico de Málaga, facilitando la creación de nuevas plazas judiciales.

Casi 18 años después de la inauguración de la Ciudad de la Justicia de Málaga, la Junta de Andalucía pone en marcha la ampliación del complejo, que pasará a sumar en los próximos años una torre de 8 plantas con casi 16.180 metros cuadrados.

Los detalles iniciales de la propuesta, que empezaron a tomar forma a finales de 2022, han sido presentados este viernes por el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ante los operadores jurídicos.

De acuerdo con los detalles del estudio de implantación, el nuevo edificio vendrá a resolver los problemas de espacio de un edificio institucional que, según aseguran, se quedó pequeño al poco de abrir sus puertas.

Esta experiencia ha llevado al Gobierno andaluz a diseñar un proyecto escalable, que se hará en dos fases, con espacio reservado para futuros crecimientos.

Los problemas de espacio de la sede de la capital de la Costa del Sol han estado muy presente en el diseño de los proyectos de nuevas sedes judiciales incluidos en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 -entre ellas las de Marbella, Estepona, Fuengirola, Torrox, Torremolinos y Vélez-Málaga-.

Otra imagen de la ampliación prevista.

Así, se están planificando edificios no solo para albergar los órganos y servicios actuales de cada partido judicial, sino con visión de futuro para que no suceda lo ocurrido en Málaga.

En el caso de la nueva construcción, la previsión es que incluya una primera etapa con 8.000 metros cuadrados construidos. Superficie suficiente para cubrir las necesidades actuales y de los próximos años, si bien el resto estará ya diseñado para poder construirlo cuando sea necesario.

La previsión es que la Consejería de Justicia saque este año a licitación la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución completo, si bien inicialmente sólo se materializará una primera fase.

"Nos gustaría que las obras de la primera fase empezaran en 2027", ha afirmado el consejero.

Apuesta por la verticalidad

El diseño planteado apuesta por la verticalidad frente a la horizontalidad del actual, pero formando con éste un conjunto compacto, con una fachada "poliédrica" también de lamas que dejan pasar la luz natural para ofrecer una imagen exterior equilibrada y convertirse en un icono del distrito de Teatinos, que ha ido creciendo en torno a la Ciudad de la Justicia dinamizando esta zona de Málaga.

Será un "edificio singular" con una “imagen que aporte valor a esa arquitectura atrevida que tiene una de las ciudades más dinámicas de Andalucía”.

El interior será completamente accesible, tanto a nivel físico como sensorial, y sostenible con equipamientos para reducir la huella energética al mínimo, con un núcleo central de comunicaciones e itinerarios separados para profesionales y usuarios, estructuras versátiles y funcionales.

El estudio de implantación prevé una superficie de las plantas decreciente conforme se va subiendo, de forma que la planta baja contará con 2.360 metros; la primera, con 1.840 metros;, de la segunda a la sexta tendrán 1.750 metros, y las dos últimas, 1.610 metros.

Nieto ha señalado que el nuevo edificio permite también construir otros 8.000 metros bajo rasante, espacio que podría destinarse a un centro de detenidos para reducir tiempos y costes en el traslado de éstos a declaraciones y juicios.

No obstante, se trata de una propuesta que requerirá el visto bueno del Ministerio del Interior al afectar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Necesidad" de espacio

La decisión de poner en marcha la ampliación surge de la "necesidad" de intervenir sobre un complejo que se ha quedado pequeño. El espacio actual ronda los 70.000 metros cuadrados, "pero ya no da más de sí".

En los últimos 20 años se han creado 19 órganos judiciales nuevos y cinco plazas de magistrados en el partido judicial de Málaga (actualmente cuenta con 84 unidades judiciales y 9 secciones de Audiencia). Ello ha obligado a varias actuaciones para habilitar sitio en un edificio que, según el consejero, tiene una estructura que deja espacios desaprovechados por sus largos pasillos y zonas de transición.

Solo en la actual legislatura se ha trasladado la Jurisdicción Contencioso Administrativa al edificio histórico del TSJA en Muelle Heredia y se ha habilitado la cafetería en desuso de la Ciudad de la Justicia para acoger a los colegios profesionales.

Todo ello permitió liberar 2.000 metros para varios órganos y nuevos servicios como el Servicio de Mediación Penal (SEMPA). En total la Junta ha invertido 821.147,58 euros en la Ciudad de la Justicia, incluyendo actuaciones en el Instituto de Medicina Legal para crear sala de gran capacidad y mejorar los accesos y refrigeración. Nieto ha señalado que uno de los problemas del edificio es la amplitud de vestíbulos y pasillos, espacios de transición desaprovechados frente a la superficie útil.

En los últimos meses, se ha llevado a cabo una reorganización para implantar la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha transformado los juzgados unipersonales en tribunales de instancia, donde los funcionarios trabajan en secciones y servicios comunes.

El nuevo edificio estará ya adaptado a esta nueva estructura, que requiere instalaciones abiertas, diáfanas y versátiles, con espacio suficiente para que no haya "excusas" para crear nuevas plazas judiciales en una capital con gran crecimiento demográfico y económico.

De hecho, el Ministerio de Justicia ha propuesto crear este año 13 nuevas plazas judiciales en Málaga, pero "desde la Junta y el TSJA hemos pedido 23 más" ante el déficit que arrastra, sobre todo tras un año en blanco, pese al crecimiento demográfico y económico de la capital malagueña en este tiempo.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presente en el acto, ha valorado el compromiso de la Junta para ampliar la edificación, poniendo en valor su papel en la dinamización de esta zona de la ciudad.

La presidenta de la de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz, ha agradecido a la Junta que se haya atendido "una demanda muy necesaria" ante la falta de espacio que quedó evidenciada al poco tiempo de uso, y que limita el "necesario crecimiento" en órganos judiciales de la capital malagueña.