La Diputación de Málaga otorga sus Medallas de Oro 2026: talento, solidaridad y emprendimiento

Las claves nuevo Generado con IA La Diputación de Málaga entregará las Medallas de Oro de la Provincia el 26 de abril en Ardales, con motivo del Día de la Provincia. Entre los galardonados figuran Danza Invisible, la Asociación Alhelí, la Cámara de Comercio de Málaga, la empresa Román y Martos y AMIVEL. El municipio de Ronda recibirá una mención honorífica por su solidaridad al acoger a vecinos de Grazalema durante los temporales de febrero. Las distinciones reconocen el compromiso con la cultura, la solidaridad, el emprendimiento y el desarrollo de la provincia de Málaga.

La Diputación de Málaga celebrará el próximo 26 de abril en Ardales la entrega de las Medallas de Oro de la Provincia, coincidiendo con la celebración del Día de la Provincia.

Los galardonados este año serán el grupo musical Danza Invisible, la Asociación Alhelí, la Cámara de Comercio de Málaga, la empresa Román y Martos y AMIVEL.

Además, se otorgará una mención honorífica al pueblo de Ronda por su solidaridad durante los temporales de febrero, al acoger a vecinos desalojados de Grazalema.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha señalado que estas distinciones reconocen a quienes, por su trabajo y compromiso, han contribuido de manera extraordinaria al desarrollo, la cultura y la solidaridad en la provincia.

Danza Invisible

El grupo, fundado en Torremolinos a comienzos de los años ochenta, ha sido una de las bandas más representativas del pop-rock español y de la nueva ola, con éxitos como Sabor de amor y Agua sin sueño. Su trayectoria artística de más de cuatro décadas refleja la identidad cultural y el dinamismo creativo de la Costa del Sol.

Asociación Alhelí

Creada en 2016 por Yolanda Verdugo, Alhelí acompaña a personas que atraviesan procesos de duelo. La asociación ha asistido a más de 200 personas y organiza grupos de apoyo en distintos puntos de la provincia, ofreciendo un espacio de contención y orientación profesional.

Cámara de Comercio de Málaga

Con 140 años de historia, la institución ha promovido la actividad económica y empresarial, impulsando infraestructuras, exportaciones, formación y la modernización tecnológica, consolidándose como un referente en la provincia.

Román y Martos

Esta empresa familiar, fundada en 1981, se dedica a la elaboración y distribución de productos alimentarios para el sector mayorista y HORECA. Destaca por su flota propia, instalaciones de más de 12.500 m² y su papel en la captura de atún rojo salvaje.

AMIVEL

Desde 1992, la asociación trabaja por mejorar la calidad de vida de personas con diversidad funcional en la Axarquía. Combina actividades sociales, laborales y deportivas, destacando en baloncesto en silla de ruedas a nivel nacional e internacional.

Mención honorífica a Ronda

El municipio ha sido reconocido por su solidaridad al acoger a los vecinos desalojados de Grazalema durante los intensos temporales de febrero, demostrando cooperación y compromiso en una situación de emergencia.