Tres accidentes de tráfico en Málaga dejan 4 heridos este sábado: uno evacuado en helicóptero

Archivo - Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía (imagen de archivo). Junta de Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA Tres accidentes de tráfico en Málaga han dejado un total de cuatro personas heridas este sábado por la mañana. En El Burgo, un hombre atrapado en un coche volcado fue evacuado en helicóptero tras un accidente en la A-366. En Alhaurín de la Torre, un choque entre coche y moto dejó un herido trasladado al hospital. Dos personas, de 28 y 70 años, resultaron heridas tras una colisión entre turismos en la MA-3304 en Alhaurín el Grande.

Tres accidentes de tráfico han dejado heridos de diversa consideración en la provincia de Málaga en la mañana de este sábado. Los siniestros se han producido en los municipios de El Burgo (en la Sierra de las Nieves), donde un hombre ha tenido que ser evacuado en helicóptero, y en Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande, ambos en el Valle del Guadalhorce.

En el caso del accidente en El Burgo, los alertantes han avisado en torno a las 9.30 horas de este sábado de un accidente en el kilómetro 20 de la carretera A-366 que ha dejado a un varón atrapado en un coche volcado.

El 112 ha movilizado a Guardia Civil de Tráfico, Bomberos, Sanitarios y Mantenimiento de Vías. Finalmente ha sido necesaria la intervención de un helicóptero sanitario para evacuar a un hombre herido a un centro sanitario.

Por otra parte, en torno a las 8.05, el teléfono único de emergencias ha recibido una llamada que alertaba de un accidente entre un coche y una moto en la calle Maurice Ravel de Alhaurín de la Torre, en la zona de Los Tomillares.

El 112 ha movilizado a Policía Local y sanitarios, y finalmente una persona herida en este siniestro ha sido derivada a un centro hospitalario.

El tercer choque se ha producido entre dos turismos en el kilómetro 7 de la MA-3304 a la altura de Alhaurín el Grande. Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Mantenimiento de Carreteras han sido avisados por el Sistema de Emergencias.

En este siniestro ha sido necesaria la evacuación de dos personas heridas, un hombre de 28 años y una persona de 70, que han sido trasladados a centros hospitalarios.