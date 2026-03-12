TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS EVENTOS DE EL ESPAÑOL DE MÁLAGA

Las claves nuevo Generado con IA La inscripción a los eventos de EL ESPAÑOL de Málaga es gratuita y se realiza mediante formulario online. EL ESPAÑOL puede modificar el programa, cancelar el evento o cambiar la fecha, avisando con antelación a los inscritos. Los asistentes ceden sus derechos de imagen para la promoción del evento, pudiendo revocar el consentimiento por correo electrónico. Los datos personales de los asistentes serán tratados para la gestión del evento y, si se consiente, podrán compartirse con patrocinadores.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Los siguientes términos y condiciones serán de aplicación para el Evento organizado por EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A. (de ahora en adelante, “EL ESPAÑOL”). La solicitud de asistencia implica la aceptación de los presentes Términos y Condiciones.

Entidad organizadora:

EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A.

N.I.F.: A-87115226

Domicilio social: Avenida de Burgos 16D, séptima planta, 28036, Madrid

E-mail: redacción.malaga@elespanol.com

Delegado de Protección de Datos: lopd@elespanol.com

Inscripción:

Los asistentes podrán inscribirse para asistir al Evento a través del formulario habilitado a tales efectos. El evento es totalmente gratuito, no siendo necesario el pago de precio alguno para la inscripción en el mismo.

Cancelación y reembolso:

En caso de cancelación del evento por causas de fuerza mayor o no imputables a EL ESPAÑOL, no existirá el derecho a su celebración en una fecha posterior.

Asimismo, EL ESPAÑOL puede acordar la cancelación del evento por cualquier causa que estime conveniente, debiendo avisar de la cancelación mediante el método de contacto facilitado por el asistente y, proponiendo, si así lo considera, una nueva fecha de celebración.

EL ESPAÑOL se reserva el derecho a modificar el programa del evento o los participantes y/o ponentes del mismo conforme a la disponibilidad de los mismos y a las necesidades de la organización.

Derechos de imagen:

EL ESPAÑOL desea hacer uso de su Imagen para la promoción de su actividad a través de su página web, redes sociales y cualquier otro medio de comunicación corporativo, tanto interno como externo.

En este sentido, EL ESPAÑOL informa a los asistentes que el Evento será transmitido en directo a través de nuestra página web, pudiendo resultar accesible posteriormente a través de la misma. Asimismo, el posado para la captación de fotografías se entenderá como una acción afirmativa para aparecer en las mismas, autorizando a EL ESPAÑOL para la captación, edición, reproducción y puesta a disposición pública de las imágenes tomadas durante el Evento. Con carácter previo a cualquier uso que conlleve la difusión y explotación de la imagen en otros términos, se informará a los asistentes para que sean conocedores de la concreta finalidad y características del uso de su imagen, pudiendo revocar su consentimiento si así lo desean.

La autorización se concede sin limitación territorial y siempre bajo el respeto a su honor e intimidad personal, renunciando expresamente a cualquier tipo de contraprestación económica derivada de la explotación de su imagen, ostentando EL ESPAÑOL los derechos de explotación sobre las mismas. Los asistentes podrán revocar el consentimiento otorgado a través de la dirección de correo electrónico lopd@elespanol.com, sin perjuicio de que corresponda indemnizar por los daños y perjuicios causados. Dicha revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo, por lo que no se considerará ilegítimo el uso o explotación de las imágenes realizadas con carácter previo a la revocación del consentimiento.

Protección de datos:

EL ESPAÑOL tratará los datos identificativos, de contacto, económicos, características personales, así como cualquier otro necesario para la consecución de las finalidades perseguidas, con el objetivo de gestionar adecuadamente el Evento, en base a la correcta ejecución de la relación contractual entre las partes.

Sus datos personales también podrán ser tratados a fin de realizar comunicaciones comerciales relacionadas con el Evento o con otros Eventos organizados por la entidad, en base al interés legítimo.

Asimismo, le informamos que durante el evento podrán ser captadas imágenes de los asistentes para su difusión y promoción a través de medios de comunicación internos y externos de EL ESPAÑOL. Dichos tratamientos se encuentran legitimados en el consentimiento otorgado mediante el posado para la captura de las imágenes, entendido tal posado como una acción afirmativa de aparecer en las imágenes. No obstante, también se procederá a la captación de planos generales del evento o de forma accesoria primeros planos, en cuyo caso es posible el tratamiento de los datos personales en base al interés legítimo de la entidad.

Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesaria para la gestión del Evento y, en el caso de las fotografías e imágenes captadas, mientras no retire su consentimiento o no muestre su oposición al tratamiento. A la finalización del mismo, los datos serán conservados por el plazo legal en que pudieran derivarse responsabilidades.

En caso de que muestre su consentimiento por medio de la casilla habilitada, en su caso, en el formulario de inscripción, sus datos serán comunicados a nuestros Patrocinadores Oro a los efectos de que le remitan información relevante sobre sus productos y servicios.

En su defecto, sus datos únicamente serán comunicados en caso de que resulte necesario para la gestión del Evento y garantizar la seguridad de las instalaciones, si bien las imágenes podrán ser difundidas a través de redes sociales o medios de comunicación con la finalidad descrita. En tal caso, es posible la realización de transferencias internacionales de datos, de acuerdo con los Términos y Condiciones particulares de cada una de las redes sociales utilizadas.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación, así como retirar su consentimiento, mediante escrito dirigido a lopd@elespanol.com, así como contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos. En caso de no ver satisfecha su solicitud, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Reclamaciones

Para cualquier duda, consulta, queja o reclamación relacionada con el evento, usted podrá dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico redaccion.malaga@elespanol.com.

Su reclamación será tramitada en el plazo más breve posible y, como máximo, en el plazo de 15 días hábiles.

Independencia de las cláusulas:

Si cualquiera de las presentes condiciones de inscripción fuera declarada por una autoridad competente inválida, ilegal o no exigible en alguna medida, dicha condición o disposición quedará en esa misma medida separada del resto de las condiciones y disposiciones, que continuarán siendo válidas con el máximo alcance que permita la ley.

Legislación aplicable y competencia:

Las presentes condiciones se rigen por la ley española vigente. Serán competentes los Juzgados y Tribunales de Madrid para la resolución de los conflictos judiciales derivados de la aplicación de los presentes términos y condiciones, siempre y cuando el cliente no tenga la condición de consumidor o usuario.