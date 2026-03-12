Adiós a las casas baratas junto al mar: los precios en el litoral de Málaga suben hasta un 121% en cinco años

Las claves nuevo Generado con IA El precio de la vivienda en el litoral de Málaga ha subido hasta un 121% en cinco años, especialmente tras la pandemia. Municipios como Casares han duplicado el valor del metro cuadrado, pasando de 1.800 a casi 4.000 euros. El incremento afecta a toda la costa, con subidas de entre el 60% y el 87% en localidades como Fuengirola, Torremolinos y Benalmádena. La presión de la demanda internacional y turística ha desplazado el suelo de precios, superando los 2.900 €/m² en casi todos los municipios.

Ya no hay playa de la provincia de Málaga donde poder comprar una casa barata. Lejos de los tiempos en los que era aún posible cumplir el sueño de hacerse con una propiedad cerca del mar a un precio asequible, la tensión actual del mercado inmobiliario ha convertido todo el litoral en una especie de terreno vedado para la inmensa mayoría de compradores.

Esta crítica realidad se ha visto acrecentada de manera exponencial tras la pandemia de la Covid, tal y como pone de manifiesto mes tras mes el informe de precios del portal Idealista.

Entre abril de 2021 y febrero de 2026, muchos municipios del litoral malagueño han visto cómo el valor de este tipo de inmuebles se ha disparado, llegando, en algún caso, como el de Casares, a más que duplicarse.

En este municipio de la zona occidental, el precio del metro cuadrado ha crecido un 121%. De los 144.000 euros de media (1.800 euros el metro) que podía valer una casa en 2021 se ha pasado, en apenas un lustro, a casi 319.000 euros (a razón de 3.982 €/m2).

La dinámica, sin alcanzar estos niveles, es extensible a la mayor parte de la costa malagueña. Incluyendo un territorio como la Axarquía, que durante mucho tiempo funcionó como una especie de refugio residencial.

La fotografía que permite tomar el informe de Idealista constata hasta qué punto la franja costera oriental ha roto la barrera, con subidas de entre el 60% y el 80%.

A modo de ejemplo, en Algarrobo-Costa, el alza en cinco años es del 78% (de 2.041 a 3.629 €/m²); en Torre del Mar, el incremento es del 76% (de 1.912 a 3.365 €/m²) y en Rincón de la Victoria, del 73% (de 1.866 a 3.230 €/m²). Incluso, en una zona como Benajarafe, el precio actual roza los 3.000 euros el metro, con un 62% de subida sobre 2021.

En la franja de crecimientos del 75-85% aparecen Fuengirola (de 2.357 a 4.407 €/m², +87%), Torremolinos (de 2.125 a 3.925 €/m², +85%), Benalmádena (de 2.258 a 4.120 €/m², +82%), Estepona (de 2.340 a 4.234 €/m², +81%), Mijas (de 2.011 a 3.637 €/m², +81%) y Manilva (de 1.638 a 2.934 €/m², +79%).

También destaca Marbella, que ya partía muy alta y aun así sube de 3.136 a 5.607 €/m², alrededor de un 79% más, lo que supone ganar unos 2.500 euros por metro cuadrado en cinco años.

En el lado algo más contenido, aunque igualmente al alza, se sitúan Torrox (de 2.006 a 2.997 €/m², +49%) y Nerja, que pasa de 2.897 a 3.839 €/m², en torno a un 33% más.

De la Costa del Sol occidental a la Axarquía

En niveles absolutos, la Costa del Sol occidental sigue marcando los techos de precio. En febrero de 2026, Marbella lidera el ranking, seguida por Fuengirola (4.407 €/m²), Estepona (4.234 €/m²), Benalmádena (4.120 €/m²) y Torremolinos (3.925 €/m²). En este arco, casi ningún municipio baja ya de los 3.900–4.000 €/m².

El resultado de este doble proceso —niveles altos en el Oeste y encarecimiento acelerado en el Este— es una costa malagueña donde el suelo de precios se ha desplazado hacia arriba. En febrero de 2026, prácticamente ningún municipio de la lista baja ya de los 2.900 €/m², incluso en plazas que hace cinco años se consideraban claramente más económicas.

La presión de la demanda turística e internacional, la segunda residencia y la búsqueda de vivienda por parte de compradores incapaces de hacer frente a los valores de Málaga capital y de los focos más caros de la Costa del Sol explican en buena medida este salto.