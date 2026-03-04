Repsol apuesta por la estrategia de ocio sostenible en esta edición del Festival de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Repsol refuerza su apuesta por el ocio sostenible en el Festival de Málaga, gestionando este año el suministro eléctrico del evento con energía renovable. La compañía utiliza combustible Nexa, un diésel 100% renovable, e instala puntos de recarga eléctrica para reducir las emisiones de CO2 y la huella de carbono del festival. Repsol acerca la energía sostenible a los ciudadanos con bancos de carga en lugares emblemáticos y un set audiovisual para interactuar con actores. Durante los días 14 y 15 de marzo habrá un puesto de palomitas en la calle para el público asistente al festival.

Repsol vuelve al Festival de Málaga. Ana Bella, portavoz de Patrocinio de Ocio de Repsol, ha destacado la evolución de la compañía en su tercer año de presencia en el certamen durante un desayuno informativo en el que ha compartido con los medios el balance de años anteriores y ha subrayado la importancia de reducir emisiones en el sector del entretenimiento, “donde la compañía no solo aporta su marca, sino también energía”.

La apuesta por Málaga la ha definido como “muy especial” y ha calificado la relación con el festival de “familiar”, sobre todo por el valor añadido de Repsol en el suministro de energía de origen renovable, lo que permite reducir las emisiones de C02 y la huella de carbono en este certamen.

La empresa, “en transformación constante”, asume este año la gestión del suministro eléctrico de la flota del festival con el uso del combustible Nexa, un diésel de origen 100% renovable, y la instalación de puntos de recarga eléctrica.

Pero buscan que la energía también llegue al ciudadano mediante bancos con puntos de carga en zonas como en calle Larios o plaza de la Constitución.

Por esta misma cercanía con los malagueños, se ha instalado un set audiovisual que permitirá ver de primera mano a los actores. Además, los días 14 y 15 de marzo se contará con un puesto de palomitas en la calle.