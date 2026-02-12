La Junta vuelve a suspender las clases este viernes en Málaga: estos son los pueblos afectados

El paso de la borrasca Leonardo por Ronda, en fotos Álex Zea / Europa Press Ronda

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía suspende las clases presenciales este viernes en 22 municipios, incluidos Gaucín, Montecorto y Cortes de la Frontera en Málaga. La decisión se debe al empeoramiento de las condiciones meteorológicas, daños en infraestructuras y desalojos en las zonas afectadas. La Aemet activa aviso amarillo por lluvias en la comarca de Ronda, donde se esperan hasta 60 litros por metro cuadrado en 24 horas y vientos de hasta 80 km/h. El riesgo por fenómenos costeros y fuertes vientos también afecta a comarcas como Antequera, Axarquía y Sol y Guadalhorce, con rachas de hasta 70 km/h.

El cierre de colegios vuelve a la provincia de Málaga. La Junta de Andalucía ha decidido suspender las clases presenciales en un total de 22 municipios de la región, entre los que se encuentran tres malagueños: Gaucín, Montecorto y Cortes de la Frontera.

Según la información de la Agencia de Emergencias de Andalucía, la decisión se adopta ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas previstas para este viernes, así como en las condiciones del suelo y del terreno.

Asimismo, se aplica a aquellas zonas afectadas por desalojos y daños en las infraestructuras. Asimismo, la Junta ha enviado mensajes Es-Alert a los 22 municipios andaluces en los que se eleva el riesgo de lluvias fuertes.

De acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este viernes vuelve a activarse el aviso amarillo por lluvias en la comarca de Ronda.

Mapa con los municipios andaluces afectados por la suspensión de las clases.

En concreto, la alerta estará vigente desde las 06:00 horas del viernes hasta la medianoche. En este periodo de tiempo, se esperan lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, con acumulados de hasta 60 litros en 24 horas y de 40 litros en 12.

A esto hay que sumar el riesgo por viento, con rachas que pueden llegar a los 80 kilómetros por hora.

Precisamente el viento y los fenómenos costeros van a tener en alerta amarilla el resto de las comarcas. En Antequera, Axarquía y Sol y Guadalhorce los vientos pueden llegar a los 70 kilómetros.