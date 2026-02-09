La Policía destapa en Málaga una presunta estafa con criptomonedas de más de cuatro millones de euros

a Policía Nacional ha destapado en la Costa del Sol una presunta estafa vinculada a criptomonedas que podría superar los cuatro millones de euros. Dos personas, una mujer detenida en Fuengirola y un hombre arrestado en Málaga capital, ambos administradores de varias empresas relacionadas con plataformas de inversión, han sido detenidas por su supuesta implicación en delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Según ha informado la Comisaría provincial de Málaga, la operativa se apoyaba en la captación de dinero mediante transferencias bancarias, criptoactivos y también efectivo, bajo la promesa de invertir esos fondos en criptomonedas y en operaciones de arbitraje de divisas entre España y Colombia, a cambio de elevadas rentabilidades. Una promesa que nunca se cumplió. El dinero, de acuerdo con la investigación, acababa siendo utilizado para fines personales de la trama a través de sociedades interpuestas.

La investigación, desarrollada por el Grupo II de Delitos Económicos, se inició tras la denuncia de una mujer que había invertido 4.000 euros en una plataforma vinculada a la empresa en la que trabajaba. Con el paso del tiempo, comenzó a sospechar que podía estar ante un fraude de mayor alcance. Decidió entonces recopilar documentación y ponerla en conocimiento de la Policía, aportando además un archivo con datos de más de 3.000 personas presuntamente afectadas en España y en varios países de Sudamérica.

A partir de esa información, los agentes constataron la existencia de un elevado número de víctimas repartidas por distintas provincias y lograron identificar tanto a los supuestos responsables como a las sociedades desde las que, presuntamente, se articulaba el fraude. Las pesquisas permitieron solicitar medidas judiciales para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, que aún continúa abierto.

El modus operandi incluía la firma de supuestos contratos de préstamo con finalidad inversora, rubricados por las propias víctimas, con los que se trataba de dar apariencia de legalidad a la operación. Sin embargo, el análisis de las cuentas bancarias reveló que los fondos recibidos eran canalizados y posteriormente desviados a otras cuentas, muchas de ellas en el extranjero, a nombre de sociedades y personas físicas.

Tras un exhaustivo examen documental, los investigadores localizaron a la principal investigada, una mujer residente en Fuengirola. Durante la fase de explotación de la operación se practicó un registro domiciliario en el que se intervino documentación relacionada con el caso, 2.260 euros en efectivo, dispositivos electrónicos y soportes para la custodia de criptoactivos. La mujer fue detenida por su presunta relación con los delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Las indagaciones también permitieron comprobar que parte del dinero defraudado se destinó a la adquisición de bienes, como un vehículo de alta gama, y a la contratación de servicios mediante una sociedad interpuesta. El administrador de esta empresa, un hombre de 32 años, fue igualmente detenido en Málaga capital.

Además, los agentes procedieron al bloqueo de 27 cuentas bancarias y tres billeteras de criptomonedas. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones conforme se analice la información intervenida y se trate de localizar a más personas implicadas en una estafa que ha afectado a miles de ahorradores.