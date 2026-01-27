Un hombre de 70 años, en estado grave tras caer con su vehículo a un río desde un puente en Casabermeja

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 70 años ha resultado herido grave tras caer con su coche desde un puente a un río en Casabermeja (Málaga). El accidente ocurrió en la A-45, a la altura del kilómetro 124, en sentido Sevilla, alrededor de las 14:10 horas. Efectivos sanitarios, Guardia Civil y bomberos acudieron al lugar para rescatar al herido, cuyo vehículo quedó destrozado y boca abajo. El hombre fue trasladado en helicóptero en estado grave debido a la fuerte caída sufrida por el vehículo.

Un hombre de 70 años ha resultado herido de gravedad este martes en un accidente ocurrido en la A-45 tras salirse de la vía el vehículo en el que iba y caer por un desnivel varios metros hasta un río, dentro del término municipal de Casabermeja (Málaga), según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) y Emergencias 112 Andalucía.

Los hechos han tenido lugar sobre las 14.10 horas, en concreto, en el punto kilométrico 124 de dicha vía, en sentido Sevilla. Tras el aviso del accidente, hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios, de la Guardia Civil y del Consorcio de Bomberos, han precisado desde 112.

Así, dotaciones del CPB en Colmenar y Antequera han intervenido para extraer a la persona accidentada, tras salirse el vehículo de la vía y caer desde un puente, que es trasladada en helicóptero por los servicios sanitarios en estado grave, ya que, según han indicado fuentes consultadas, la caída ha sido "muy fuerte" y el coche estaba "destrozado y boca abajo".