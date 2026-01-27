Cambio importante en el Hospital Civil: solo se podrá acceder al parking por Arroyo de los Ángeles

Las claves nuevo Generado con IA Desde el miércoles 28 de enero a las 16:00, el acceso al parking del Hospital Civil solo será posible por la avenida Arroyo de los Ángeles. La entrada por la calle Blas de Lezo permanecerá cerrada debido al inicio de las obras del aparcamiento provisional del nuevo hospital. Durante cinco días se realizarán trabajos de demolición y adecuación, reduciéndose progresivamente las plazas de aparcamiento. El nuevo hospital, llamado Virgen de la Esperanza, contará con 815 habitaciones, amplia zona de urgencias, 80 camas de UCI, 48 quirófanos y más de 150 consultas externas.

Desde mañana miércoles, 28 de enero, a las 16:00 todo aquel que quiera entrar en el aparcamiento del Hospital Civil solo podrá hacerlo por la avenida Arroyo de los Ángeles. Se cierra, por tanto, la entrada por la calle Blas de Lezo.

Así lo ha dado a conocer este martes por la tarde la Junta de Andalucía. El motivo es el inicio de los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del nuevo hospital de Málaga, que pasará a llamarse Virgen de la Esperanza.

"Esta medida responde a los trabajos iniciales de demolición, limpieza y adecuación del espacio, necesarios para el desarrollo de las obras, unas actuaciones que tendrán una duración estimada de cinco días hábiles", explican desde la Junta.

Pasados esos cinco días se irán reduciendo las plazas de aparcamiento mientras se hacen trabajos de demolición, retirada de escombros y acondicionamiento del nuevo parking provisional.

Se espera que ese nuevo aparcamiento provisional esté completamente operativo y con las plazas que hay actualmente en un periodo de tres meses.

El nuevo hospital, que ya tiene nombre, tendrá 815 habitaciones, una zona de urgencias con 31 consultas médicas y 61 camas de observación, 80 camas de UCI, un bloque quirúrgico con 48 quirófanos y más de 150 consultas externas.





