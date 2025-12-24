Una tremenda granizada en la Axarquía deja una 'blanca' Nochebuena: "¡Qué locura!"

Las claves nuevo Generado con IA Una fuerte granizada sorprendió a la Axarquía malagueña en la tarde de Nochebuena, alrededor de las 15:30 horas. El fenómeno dejó paisajes blancos en localidades como Rincón de la Victoria, El Borge y Benajarafe. Vecinos de la zona costera aseguran que no habían visto una granizada similar en más de 30 años y la califican de "locura".

Mientras muchos se encontraban ultimando los preparativos para la cena de Nochebuena, en la Axarquía malagueña se han llevado una impresionante sorpresa: pasarán una 'blanca' Nochebuena después de que una fuerte granizada se produjera hacia las 15.30 horas.

El fenómeno ha dejado unas bonitas estampas en puntos como Rincón de la Victoria, El Borge o Benajarafe. Algunos vecinos aseguran que ha sido "una locura" y que no habían visto nada igual en la zona costera desde hace más de 30 años.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.