Mel, dueña del husky asesinado en Coín, tras la identificación del supuesto autor: “No se volverá a repetir algo similar”

Se llamaba Dylan y era un adorable husky de solo cuatro años que vivía con una familia de Coín. El pasado 11 de enero, a plena luz del día, murió tras recibir un tiro cuando se encontraba en una zona residencial.

Seis meses después, han dado con el presunto autor de los hechos y ha sido investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal con resultado de muerte por los agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Compañía de la Guardia Civil de Coín.

Su dueña, Mel, tras la muerte de su husky abrió una petición en la plataforma Change.org, donde recibió el apoyo de miles de personas. Además, solicitó al Ayuntamiento de Coín que endureciera las penas contra el maltrato animal.

Ahora, tras conocer cómo se ha desarrollado la investigación de la Guardia Civil en torno a su caso, asegura que están “muy aliviados y contentos de que parece que se vaya a hacer justicia”.

Además, a este alivio se le suma la “tranquilidad” por el hecho de saber que “no se volverá a repetir algo similar".

Fue encontrado cerca del cementerio de Coín

Todo ocurrió el pasado 11 de enero en Coín. Un husky siberiano fue encontrado muerto con signos de haber recibido varios disparos de un arma tipo detonadora, de aire comprimido o similar en las inmediaciones del cementerio municipal.

Su dueña denunció el hecho ante la Guardia Civil, momento en el que los agentes comenzaron la investigación que ha durado varios meses por la complejidad del caso.

Tras varios informes periciales y análisis técnico-policiales, los investigadores lograron identificar al autor de los disparos que provocó la muerte del can, reuniendo indicios suficientes para el esclarecimiento del hecho, incluida la intervención del arma utilizada.

Se ha dado cuenta de las diligencias practicadas al Juzgado de Instrucción de Coín y a la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Málaga.

"La pérdida de Dylan ha dejado un hueco enorme en nuestras vidas. Se llevaba bien con todos y no se peleó nunca con nadie. Este caso no puede ser otro que se olvida y que no llega a nada porque ha sido la vida de 'solo' un animal. Hay que cambiar las cosas", aseguró Mel en enero tras abrir la petición en Change.org.