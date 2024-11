Cómo ayudar a Valencia desde Málaga esta semana: puntos de recogida actualizados y qué necesitan

La ola de solidaridad de los malagueños en los últimos días ha sido indescriptible. Cientos de puntos de recogida de víveres para los afectados de la DANA en Valencia se han visto desbordados por toda la ayuda humanitaria recibida por los malagueños, llegando algunos de ellos a tener que cerrar ante la imposibilidad de recoger tantos productos.

En este sentido, algunos de ellos siguen recogiendo, aunque eso sí, la mayoría insiste en que lo que más necesitan en Valencia son herramientras de trabajo como palas y rastrillos, pero también de limpieza (fregonas, escobas, recogedores), así como botellas de lejía, amoniaco, fregasuelos y trapos y bayetas. Son primordiales también elementos de protección tales como guantes, botas de agua, trajes EPI y mascarillas, pues la acumulación de lodo después de una semana del desastre está generando un ambiente que los testigos definen como "putrefacto" en la zona cero de la DANA.

En el caso de enviar comida, siempre no perecedera, y piden que se acuerden, sobre todo, de colectivos como personas celíacas o diabéticas, así como intolerantes a la lactosa, por ejemplo. Además, también es interesante el envío de productos para bebés y animales. También insisten en que no se envíe más ropa. Algunos valencianos han grabado cómo se acumulan decenas de toneladas de ropa en algunas calles pues ya no les quedan en algunas localidades almacenes donde guardarla.

El Ayuntamiento de Málaga ha habilitado una recogida de ayuda promovida por la Agrupación de Voluntariado de Respuesta Rápida, que está siendo canalizada a través de Maskom. Así, los 57 supermercados que Maskom tiene en Málaga y provincia habilitarán hasta el viernes 8 de noviembre sendos puntos de recogida de productos, siendo lo más necesario, como decíamos, material de limpieza (cubos, recogedores, escobas o guantes, entre otros).

Además, también se han habilitado puntos de recogida en las siguientes asociaciones:

Distrito Centro: Asociación Nada es Imposible, Asociación Lagunillas yAsociación Victoria de Capuchinos. Distrito Este: Asociación AMFREMAR. Distrito Ciudad Jardín: Asociación La Unión de Ciudad Jardín. Distrito Bailén-Miraflores: Asociación de Vecinos Nueva Málaga. Distrito Palma-Palmilla: Asociación Animación Malacita. Distrito Cruz de Humilladeros: Asociación Solidaridad Asistencial en Compañía. Distrito Carretera de Cádiz: Asociación de Vecinos Torrijos, Asociación Nuevo San Andrés, Asociación Casa de la Misericordia y Asociación INCLUDD. Distrito Churriana: Asociación Sentimiento Churriano. Distrito Campanillas: Asociación Animación Malacita, Campanillas Solidaria. Distrito Puerto de la Torre: Asociación Hermandad Blanca. Distrito Teatinos- Universidad: Asociación Hanuca.

Respecto a los parques de bomberos, los propios efectivos del Parque de Bomberos de Las Pirámides aseguraban que están "desbordados" y han rogado que no acudan más personas a los cinco que se habían habilitado, pues no disponen de tantos medios para ir sacando todas las donaciones con rapidez ante la ola de solidaridad que se ha generado en toda la provincia, pero también en toda España.

El Ayuntamiento de Torremolinos ha explicado en sus redes sociales que ya se han llenado los puntos de recogida con provisiones alimenticias, por lo que ya no recogen más, como bien les comunican desde Valencia, pero sí que siguen recogiendo materiales de trabajo, de búsqueda, medicamentos y elementos básicos de primeros auxilios, así como donaciones económicas mediante la Cruz Roja. Puedes consultar todos sus puntos oficiales en sus redes sociales.

En Marbella, Protección Civil sigue recogiendo donaciones también. En concreto, los alimentos y diferentes productos se podrán entregar en el Palacio de Congresos de Marbella de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00; en San Pedro, en la base de Protección Civil de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00; en la Tenencia de Alcaldía de Nueva Andalucía en horario de 10.00 a 13.00 horas, y en la Tenencia de Las Chapas también de 10.00 a 13.00 horas. Salvo nueva noticia, estarán lo que queda de semana.