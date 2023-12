La historia de los runners solidarios de Málaga: cada Nochebuena tienen su carrera más importante

Noticias relacionadas 150 voluntarios llenarán de ilusión 5 residencias de ancianos de Málaga en Reyes gracias a Facebook

Apenas faltan unos días para que sea Nochebuena y muchos hogares se llenen de alegría entre villancicos y mesas repletas de comida navideña. Sin embargo, aunque tratemos de idealizar la Navidad como una época que todos disfrutan, la realidad es que no siempre es así. No todos tienen una vivienda que decorar. No todos tienen una familia con la que cantar. No todos tienen un plato de comida que llevarse a la boca para cenar.

En el comedor Yo soy tú, situado en Miraflores de los Ángeles, lo saben de sobra. Abrieron sus puertas en julio de 2016 y, desde entonces, atienden a colectivos en situación de vulnerabilidad de toda Málaga, pero sobre todo de los alrededores: vecinos de La Corta, La Trinidad, El Perchel o Palma-Palmilla encuentran allí a diario un rayito de esperanza que, en ocasiones, no encuentran. Esa esperanza se materializa en una sopa caliente en los días más fríos del invierno, o en una simple conversación con alguno de los voluntarios cuando el mundo se les viene encima.

Yo soy tú tiene 72 voluntarios y tres empleados. Se ubican en la calle Moreno Nieto. El comedor social puede ejercer su trabajo gracias a diversas ayudas de organismos públicos, empresas y particulares. Nació para atender a personas indigentes en un comedor social, pero el transcurso del tiempo hizo ver a sus responsables que en los alrededores del centro había decenas de familias que no tenían donde acudir para poder poner un plato lleno en la mesa. Así fue como se convirtió en un comedor dispensador. De hecho, a día de hoy, cuentan con un comedor y dos dispensadores.

Antes de la pandemia repartían 600 menús, pero ahora ya son 1.500 los que otorgan a diario después de lograr la recaudación suficiente para ampliar la cocina y poder incrementar la producción de menús.

Entre los particulares que le ayudan, destaca la bonita labor que hace un grupo de amigos runners. Hace aproximadamente 12 años, estos amigos decidieron empezar a hacer quedadas para salir a correr, nombrando a su grupo como RM 930, en honor all lugar donde siempre se citaban para correr, la Residencia Militar de La Malagueta, y las 9.30 horas, la hora en la que comenzaban su carrera.

Así fue como poco a poco fueron hermanándose. El grupo fue creciendo (de 10 a 26 miembros) y juntos fueron consiguiendo, con mucho esfuerzo, diferentes logros. Han participado en carreras populares, medias maratones, maratones, Ultra Trails, Iron Man, etc., no solo en Málaga y España, sino también Europa e incluso en Estados Unidos.

Una imagen de los runners. Cedida

El 20 de abril de 2020, buena parte del grupo estaba inscrito en la Maratón de París, pero como imaginarán, el confinamiento hizo imposible que esta se celebrara. Lejos de venirse abajo los RM 930 le dieron la vuelta a la tortilla y decidieron emplear todo el dinero que tenían reservado para la estancia y el viaje en una acción social.

El destino de esa maravillosa acción social no fue otro que Yo soy tú. Uno de los chicos que conformaba el grupo ya era colaborador de este comedor y animó al grupo a que eligieran la causa, pues aseguraba que los meses de la pandemia llegaron a sobrepasarlos con dureza y que allí cualquier ayuda iba a ser bien recibida. Y dicho y hecho. Se pusieron en contacto con el comedor para saber cuáles eran las necesidades principales y se pusieron manos a la obra.

“Nos enganchamos a ir poniendo nuestro granito de arena cada primero de mes”, cuenta Francis, que lidera la asociación benéfico-deportiva que han conformado estos deportistas. En noviembre de 2022, con el fin de dotar de total transparencia y legalidad su actividad solidaria, decidieron conformarla y, según asegura, ha sido una de las decisiones más bonitas de su vida.

Desde junio de 2020 que comenzaron la actividad, han intentado, mes a mes, satisfacer las necesidades del comedor. Ya han entregado más de 4 toneladas de pescado congelado, 400 kilos de pollo, 1.000 de legumbres, 1.200 postres y 1.400 litros de detergente y suavizante, lo que supone un coste de más de 30.000 euros.

Así, en la Nochebuena de 2020 llega “el pelotazo”, según confiesa con una sonrisa Francis. Aquella Navidad fue la primera en la que los deportistas colaboraron con el comedor. En aquel entonces, Yo soy tú tenía que repartir 1.500 menús especiales para la ocasión. Los corredores decidieron hacerse cargo de todo: compra, preparación, estuchado y transporte hasta sus instalaciones en la tarde del 24 de diciembre para que fueran entregados directamente a sus benefactores.

Una imagen del año pasado. Cedida

Amigos y familiares de los runners y algunas empresas amigas echaron una mano para que todos los plazos se cumplieran. También los hijos de estos, muchos de ellos menores de edad. “Es muy bonito que vivan esa experiencia de colaborar, de que hay que trabajar para los demás de forma gratuita para ayudar porque nunca se sabe dónde vamos a estar”, prosigue Francis.

30 personas --ninguna profesional de la hostelería-- trabajaron durante cuatro largos días para lograr esos 1.500 menús en 2020. En vista del éxito que tuvieron, en 2021, se marcaron el reto de 1.700 menús. En 2022, lograron los 1.800. Siempre, recalca, gracias a la ayuda de decenas de malagueños que con sus transferencias ayudaron a la causa.

“Cada año vamos a más gracias a familiares, amigos, empresas, entidades, cofradías… Gracias a Dios, vamos extendiendo nuestros tentáculos, como un pulpo, y vamos consiguiendo amigos en el camino que nos van ayudando. Soy positivo y sé que lo hacen porque ven que su dinero va directamente a la causa”, declara.

“El comedor no nos ha pedido 1.800 menús nunca, nos pidió 1.500, pero este año volvemos a intentar lograr 1.800 para ceder también, si no recuerdo mal, a otras organizaciones como el Asilo de los Ángeles o la Ciudad de los Niños. Por desgracia, también lo necesitan en otros sitios”, cuenta el presidente de la asociación.

Este año, la maratón solidaria vuelve. Desde el comedor y el grupo RM 930 piden a los malagueños que pongan su granito de arena, porque grano a grano "se hace un granero" y cientos de familias podrán vivir la Nochebuena con una sonrisa y el estómago lleno. Si quieres echar una mano y acompañar a estos runners en su carrera más importante del año, puedes hacerlo haciendo una transferencia a la cuenta de la asociación (ES18 0081 0240 1700 0337 9946). Un menú especial de niño cuesta unos 4 euros y el de adulto, 6.

El menú del año pasado. Cedida

El plato principal suele ser pollo con patatas, pues gran parte de los benefactores son árabes. Así, va acompañado de una crema de verduras para los adultos. Para los más pequeños, les hacen pasta con tomate. “Porque como críos que son, lo disfrutan más”, dice con una sonrisa Francisco. El menú también lleva una bebida de medio litro, pan, un postre y un surtido de dulces navideños. En el caso de los niños, gominolas, que les hace más ilusión que unos mantecados o unos roscos de vino.

