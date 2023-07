Vox se lanza contra Feijóo: “Quiere derogar el sanchismo pactando con Sánchez”

Vox ha encontrado en la oferta del PP al PSOE para que gobierne el partido más votado la proclama perfecta para enzarzarse contra Alberto Núñez Feijóo en un tú a tú en busca del voto más conservador. Si el líder del PP ha defendido que la papeleta del partido de Santiago Abascal es perpetuar el "sanchismo", este ha contestado acusando al popular de querer “derogar el sanchismo pactando con Sánchez”.

"En los asuntos esenciales piensa exactamente igual que el PSOE", ha espetado el presidente de Vox, que devuelto el pulso a Feijóo lanzándose por sus propios votantes. Para convencerlos, ha puesto el foco sobre las leyes impulsadas por los socialistas, desde José Luis Rodríguez Zapatero, y que el PP no derogó cuando llegó al Gobierno de España ni está censurando en administraciones regionales, poniendo como ejemplo la normativa climática o la LGTBI.

El trasfondo de esta pugna, no obstante, está en las negociaciones en la Región de Murcia, que se ve abocada a una repetición electoral después de que Vox se negara a abstenerse en la investidura de Fernando López Miras. La línea roja de los populares es un pacto únicamente programático, algo insuficiente para los Abascal, que además de un programa electoral piden varias consejerías.

Este martes, Feijóo ha apuntado a aquellos "que dicen que quieren que gobierne el PP para después bloquear un Gobierno en una comunidad autónoma, para que no haya cambio, para que el sanchismo se quede".

Para Abascal, sin embargo, la lectura es otra: que el PP “pretende que los votantes de Vox hagan como que no existen” y que “plantea un chantaje en muchos lugares”. "Solo creen en el relevo, en el turismo, no quieren cambiar nada", ha llegado a decir, rechazando dar sus votos por la nada. "Así, que te vote Pedro Sánchez", ha espetado.

Para el líder de Vox, “el Partido Popular es un misterio porque en algunos sitios se decide a pactar con Vox y en otros puede pactar con el PRC, con el PSOE". "Me parece muy difícil pedir el voto a las personas que han confiado en Vox, incluso a las que han confiado en el PP, cuando ante todos los españoles ofreces un pacto a Pedro Sánchez, que se ha convertido en un peligro para España”, ha aseverado Abascal.

El líder de Vox ha considerado que la oferta de Feijóo a Sánchez es el máximo exponente de todo esto y una clara renuncia a "una alternativa". A su juicio, ese pacto demuestra que “renuncia a gobernar, a formar una mayoría con Vox en el caso de que tuviese un solo escaño menos que Pedro Sánchez”.

"¿Vox es la amenaza? Parece que sí, al menos para el señor Feijóo. Ahora no sé si la legislatura va a acabar el 23-J, parece que no podemos contar con el PP ni con Feijóo para ello", ha espetado, augurando que "recapacitarán, pero solo si Vox tiene una fuerza extraordinaria" y que ellos no renuncian a su objetivo, que no deja de ser un objetivo común: "Derogar el sanchismo".

