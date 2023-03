El tiempo en Málaga para Semana Santa: más cálido y más seco de lo normal

La Semana Santa de 2023 va a ser más cálida y más seca de lo normal en Málaga. Los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología dibujan un comienzo de las fiestas con temperaturas primaverales y sin rastro de lluvias y, aunque todavía es pronto para extender esta predicción hasta el Domingo de Resurrección, lo que sí afirman es que superará los parámetros habituales en este sentido.

Los termómetros de la ciudad suelen bailar durante estas mismas fechas entre los 21 grados de mínima y los 11,2 de máxima. Este 2023, "hará más calor, sobre todo durante la segunda parte de la semana, a partir del Miércoles Santo", asegura Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga.

La subida de temperaturas vendrá provocada por la entrada de una masa de aire cálida que, sin embargo, no influirá con las probabilidades de precipitaciones. Es decir, hará calor, pero no sabemos todavía si lloverá o no.

¿Qué significa que será más seca entonces? En Málaga, una de cada tres Semana Santa no llueve nada, según los datos registrados entre el 2 y el 9 de abril desde 1651. De hecho, durante esas ocho jornadas suele llover 1,7 días y caen 13,2 litros por metro cuadrado. Esta próxima semana, los registros se quedarán por debajo, según las predicciones.

Sin lluvias, al menos, hasta el miércoles

Eso significa que puede llover un día, pero también que puede que no llueva. Las predicciones que maneja Riesco apuntan a que, al menos, no caerá ni una gota de agua hasta el Miércoles Santo.

"La primera mitad de la semana estará marcada por la estabilidad", asegura, pero a partir de ahí, "hay incertidumbre". "De momento, es mejor esperar", asevera.

¿Domingo de Ramos de terral?

Los pronósticos sí que son firmes para los próximos días. De hecho, Riesco explica que este jueves llegará a Málaga el terral y traerá temperaturas de hasta 29 grados en la capital.

Esos valores se mantendrán, al menos, hasta el sábado, cuando comenzarán a bajar los termómetros hasta "valores más normales para esta época".

El escenario más probable es que la Semana Santa empiece con temperaturas de en torno a 20 grados. Al menos hasta el miércoles. A partir de ahí, todo sigue siendo una incógnita: "En primavera puede haber cambios de un día para otro. Es mejor esperar".

