La Universidad, para los universitarios: la UMA reduce parte de su oferta deportiva a la Comunidad

La Universidad de Málaga ha presentado el nuevo Programa de Actividades Deportivas para el curso 2022/2023 en el que incluye, por segundo año, una tarifa plana dirigida exclusivamente al estudiantado. Muchas actividades que hasta este año estaban abiertas a toda la ciudadanía pasarán a ser exclusivas para los alumnos. ¿El motivo? La UMA "pretende dar prioridad" a la comunidad, según han explicado fuentes de la institución a EL ESPAÑOL de Málaga.

Propuestas como ciclismo indoor, pilates o bodyfitness, entre otras, ya no estarán a disposición de usuarios no universitarios durante el próximo curso. El grupo de este último ejercicio, molesto por la decisión, se ha organizado y, según ha podido saber este periódico, presentarán una instancia ante el rector de la Universidad, José Ángel Narváez.

En el documento redactado, lamentan tener que verse “en la necesidad de buscar otro lugar donde seguir practicando deporte”. Un espacio en que aseguran que "no encajarán": consideran al resto de gimnasios “fríos e impersonales”. La queja tiene como objetivo que la Universidad rectifique y permita a los usuarios “que tanto tiempo llevan inscritos” seguir participando del ejercicio.

Varios afectados por esta decisión explican que después de tanto tiempo "habían creado una familia". Es el caso de Susana Calleja, usuaria de bodyfitness desde hace más de 15 años. Expresa su tristeza por “ver cómo se penaliza la fidelidad” y cómo “quieren quebrar” el grupo que se ha generado "año tras año”. Lourdes Damas, por su parte, añade que, con este adiós, dejan atrás "a personas que han hecho del deporte una forma de vida”.

La sección responsable de la Universidad ha informado a los usuarios de esta medida vía SMS. Según recoge el mensaje, al estar incluidas su actividad en la modalidad de tarifa plana, “solo es accesible para la comunidad universitaria”. Damas se entristece de la forma en la que les han “dejado en la calle”: "Ha sido un simple SMS".

Para Isabel Colorado, que recibía clases de bodyfitness, esta medida “es una faena”: “A veces tienes pocas ganas y acabas saliendo de allí con alegría”, resume su experiencia. Calleja, Colorado y Damas, junto a sus compañeras, reclaman consideración y recuerdan aquellos momentos en los que han estado “cuando la comunidad universitaria estaba en casa”, refiriéndose a la pandemia.

Todas coinciden en que sus motivos de permanencia a lo largo de tantos años no dependen de cuestiones económicas ni de accesibilidad un gran abanico de actividades, si no cuestiones que "no se perciben desde un despacho”. Todas han insistido en que no van a encontrar en ningún otro gimnasio a su monitor, y Colorado ha concluido que él es el que las “contagia de energía con la música que pone”.

En total son 15 las actividades que estarán únicamente dirigidas a la Comunidad Universitaria y de las que quedarán excluidas personas que como Calleja, Colorado o Damas, habían hecho del deporte un “estilo de vida”.

