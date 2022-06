El PP celebra en Málaga una victoria histórica: "Juanma ha superado cualquier barrera ideológica"

Las buenas predicciones comenzaron a llegar a última hora de la tarde. Los tracking internos auguraban un resultado histórico para los Populares que se acabaron haciendo realidad conforme avanzó el escrutinio. No solo batían su propio récord de ocho escaños en 2008 y 2012, sino que pulverizaban cualquier marca registrada con anterioridad. Así, con 10 diputados por la provincia, el PP logra ser la formación que obtiene más representantes en Málaga en unas elecciones andaluzas.

La alegría era visible en la sede de la Avenida Andalucía. Abrazos, risas, besos. La felicidad se respiraba entre la ilusión que reflejaban los militantes allí reunidos. Algunos, en la primera planta; otros, en la calle mirando hacia el balcón del edificio.

Patricia Navarro, secretaria general del PP en Málaga exclamó que la victoria de su formación en la provincia supone un hito que no se producía desde 2012, con "aquella victoria amarga en la que ganamos sin poder gobernar". Sin embargo, esta noche no era el momento de lamentos, sino de celebración.

Tras agradecer a los más de 300.000 malagueños que han depositado su confianza en los Populares, Navarro aseguró que los 10 diputados autonómicos obtenidos "han sido clave" para esa mayoría "amplia, serena y estable" que Andalucía "necesita":"Gobernaremos para todos y por el interés general".



La secretaria general del PP en Málaga aseguró que estas elecciones "tienen muchas lecturas": "Pero por encima de cualquier otra están los resultados por mesa, colegio y municipio, que nos dicen que Juanma Moreno ha superado cualquier barrera ideología y ha conectado con la mayoría de andaluces. Su proyecto ha trascendido y nos ha llevado al mejor resultado de nuestra historia".

Aunque la fiesta duró durante gran parte de la noche, Navarro fue clara: "Hasta aquí la celebración; mañana iniciamos una nueva etapa ilusionante en la que podremos activar nuestra agenda al 100% para que Andalucía siga avanzando como hasta ahora, para convertirla en una tierra líder".

Antes de finalizar, se acordó de las dos grandes ausencias de las listas en la sede malagueña,Bendodo y Moreno: "Elías ha estado en los boxes de esta campaña y hemos tenido al mejor piloto de Fórmula 1 (Juanma Moreno) que nos ha llevado hasta aquí para disfrutar del sueño que tanto tiempo nos ha costado conseguir", aseguró entre aplausos.

Ciudadanos

Los aires que se respiraban en la sede malagueña de Ciudadanos no eran muy diferentes a los del resto de provincias La tensión se acabó diluyendo y pronto se transformó en decepción. Los sondeos más pesimistas, que comenzaron a escucharse en los corrillos poco antes del cierre de las urnas, se acabaron cumplieron. De empatar en escaños con el PP y PSOE, a desaparecer.

Las caras intentaban ocultar las malas sensaciones: "No era lo esperado; no lo vamos a negar", afirmaba Nuria Rodríguez nada más aparecer junto a sus compañeros de partido. "Tenemos que agradecer a los más de 20.000 malagueños que han vuelto a confiar en el único partido libre de corrupción", exclamaba entre aplausos.

Quien fuera delegada del gobierno en la provincia durante la pasada Legislatura expresó que, pese a la debacle, siguen siendo los "únicos que pueden mirar a los ojos porque han cumplido": "Respetamos la decisión y ojalá que vaya bien por el bien de todos. A lo largo de la historia, ha habido muchas coaliciones, pero nunca ha tenido un socio tan leal (como Cs)".

También tuvo palabras de agradecimiento para todas aquellas personas que, a lo largo de la campaña, estuvieron junto a ella: "En mi vida me he visto tan arropada y tan querida, con unos compañeros tan grandes. En política los resultados no siempre son justos (...), pero queremos que Málaga y Andalucía sigan creciendo", sentenció.

