La 'resaca' del 19-J en Málaga: el PP ensalza un resultado "inédito" ante un PSOE "defraudado"

El día después de la fiesta de la democracia deja sabores contrapuestos. Para el Partido Popular, que logró este domingo una histórica mayoría absoluta de 58 diputados en el Parlamento de Andalucía, se trata de una resaca felicísima, eufórica, tras la potente confirmación del cambio en la comunidad autonóma tras cuatro décadas de socialismo y las posibles consecuencias que pueda traer a nivel nacional.

Para el PSOE, por su parte, la resaca es dura tras una noche aciaga. Sus resultados son los peores de la historia del partido en la región, 30 diputados, y suponen un duro palo tanto para Moncloa como para el fuerte tejido territorial del partido en la región.

Ambos partidos han realizado este lunes un nuevo análisis poselectoral en clave local: el secretario de Organización de los socialistas en Málaga, José Bernal, ha asegurado que están "defraudados"; mientras que la secretaria general provincial del PP, Patricia Navarro, ha festejado el reparto de escaños "inédito". Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha destacado que el de Juanma Moreno ha sido "el triunfo de la ilusión".

Navarro

La secretaria general del Partido Popular de Málaga, Patricia Navarro, ha valorado este lunes el resultado provincial obtenido este domingo, un reparto de escaños "inédito" en la historia de la autonomía andaluza ya que ninguna formación política había alcanzado los diez escaños en la provincia de Málaga. Además, ha destacado que Andalucía "ya no es patrimonio de nadie sino de quien lucha por ella".

La número dos de la formación malagueña ha destacado que el PP ha ganado en 84 municipios de los 103. Los 19 restantes, a excepción de Alameda, son municipios de menos de 5.000 habitantes. "Además, el Partido Popular ha mejorado su resultado en los 103 municipios de la provincia, obteniendo en 28 de ellos más del 50% de los votos", ha sostenido.

Unos resultados que, a su juicio, "no se debe a que la izquierda no se haya movilizado, como refería el candidato socialista, Juan Espadas, porque ha habido una gran movilización de todos los sectores y ámbitos, pero a favor de un proyecto que brinda soluciones a los problemas de los andaluces, que ha bajado los impuestos y que lo ha hecho sin arrogancia, siempre desde la humildad y la cercanía".

Bernal

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha trasladado que los socialistas se sienten "defraudados" con el resultado electoral obtenido, pero también con la falta de participación "masiva" de los andaluces, que se sitúa en un 58,33%, 1,8 puntos más que en 2018.

El socialista ha reconocido que los 30 escaños obtenidos, dos puntos por debajo de las anteriores elecciones, "son unos malos resultados, no son ni tan siquiera las peores previsiones que teníamos", y lo ha achacado a dos cuestiones: no haber podido trasladar el mensaje de su programa a los andaluces y no haber conseguido que estos acudiesen de forma "masiva" a las urnas.

En primer lugar, ha puesto en valor el trabajo y "la gran labor de campaña" del PSOE en Málaga y en Andalucía para trasladar su programa, su proyecto y sus ideas a los ciudadanos. Sin embargo, ha indicado que "en las urnas se nos ha dado un revés", del que asumen las responsabilidades. "Ahora -ha dicho- se abre un proceso para analizar bien por qué no hemos podido trasladar como hemos querido ese mensaje a los andaluces, y por qué no han querido participar de forma masiva y democrática en estas elecciones".

Salado

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha subrayado este lunes la victoria del PP y de su candidato, Juanma Moreno, en las elecciones andaluzas de este domingo, que es "el triunfo de la ilusión, de la moderación, de la serenidad y del cambio tranquilo frente a la crispación, el miedo y el conformismo".

Así, en declaraciones a Europa Press, Salado ha resaltado que se trata de una victoria "histórica, porque cambia muchas cosas; y muestra una Andalucía que cree en sí misma, que cree en las reformas emprendidas y que aprueba con nota el trabajo del Gobierno del cambio".

"Los andaluces han dado la espalda a quienes han centrado su discurso en la confrontación y la división y no han sido capaces de aportar ni una sola propuesta ilusionante", ha agregado, añadiendo que los andaluces han rechazado, también, "las mentiras, las promesas incumplidas y a quienes pretendían tratarlos como a gente sin memoria o desinformada".

Sigue los temas que te interesan