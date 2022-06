Málaga ante las elecciones del 19 J: Esto es lo 'poco' que prometen los partidos en infraestructuras

Hubo un tiempo en que los candidatos, ya fuese para disputarse un sillón en el Congreso de los Diputados, un puesto en el Parlamento andaluz o alcanzar la Alcaldía de un municipio, utilizaban las infraestructuras como proclama con la que disuadir al votante.

Raro era el programa electoral que no estuviese repleto de promesas en forma de carreteras, ferrocarriles y obras públicas valoradas en decenas de millones de euros. Y no importaba mucho si buena parte de ellas no eran más que quimeras irrealizables o que sólo sustentaba el papel.

A ojos de muchos, esa era la mejor manera de convencer. Pero ese tiempo parece haber pasado a mejor vida. Al menos en el escenario que se nos presenta de cara a los comicios andaluces del 19 J. La lectura de los programas con los que los principales partidos concurren a la cita, desde un prisma exclusivamente malagueño, traslada una conclusión ciertamente deprimente.

Sólo el Partido Popular, Ciudadanos y el PSOE ponen negro sobre blanco algo de lo que harán en la provincia si alcanzan el gobierno andaluz. El caso de los populares, todo sea dicho, nada tiene que ver con el resto. Porque el listado de acciones a acometer es extenso.

En buena medida, por lo que se lee, se trata de iniciativas que ya fueron comprometidas en las elecciones anteriores y que, en parte, han sido activadas pero no completadas en los tres años y medio de Moreno Bonilla en San Telmo. En conclusión, lo que viene a indicar el programa es su decisión de continuar lo iniciado.

Estudiar ampliaciones del Metro

Y ello incluye, por ejemplo, poner en marcha el Metro hasta el Centro de Málaga, lo que se espera para mediados de agosto, acabar el proyecto e iniciar el tramo soterrado hasta el entorno del tercer hospital, en el Civil.

También en relación con el suburbano, se pretende avanzar en la ampliación de la red planificando nuevas líneas al PTA, a la zona este, a Puerto de la Torre y a Ciudad Jardín. Aunque todo ello condicionado a los estudios de demanda.

El PP de Málaga, además, se compromete a, desde San Telmo, reclamar al Gobierno central el impulso del tren litoral, de manera que se plantee la prolongación del ferrocarril hasta Marbella. No obstante, se pide priorizar el tramo Aeropuerto-Campamento Benítez.

Otra de las infraestructuras en materia de movilidad sostenible es el carril bici entre La Malagueta y Baños del Carmen, que la Consejería de Fomento no ha impulsado este mandato pese a disponer de los fondos. Anuncia la ejecución de intercambiadores de transportes en Antequera, Fuengirola y San Pedro de Alcántara, así como la estación-intercambiador de Nerja y la nueva estación de autobuses de Torremolinos.

Uno de los carriles bici de Málaga.

En materia viaria, destaca las propuesta de mejora de seguridad de carreteras como la A-404, de Coín a Churriana; la creación de una plataforma reservada en la A-357, entre las intersecciones de la A-7056 y la A-7054; la continuación de los estudios de la carretera de alta capacidad Málaga-Ronda-Campillos. Y un largo etcétera de actuaciones.

Y en el campo del agua y los ríos, mantiene la ejecución de las obras de agrupación de vertidos, colectores y depuradoras declaradas de interés de la Comunidad, incluyendo la nueva planta del Guadalhorce. A ello suma la terminación de las obras en el cauce del Guadalhorce, para evitar el riesgo de inundaciones, y avanzar en la integración del río Guadalmedina.

La relación es ciertamente exigua en el resto de partidos. En el caso del PSOE, por ejemplo, lo más que se encuentra es la siguiente reivindicación para que el acceso ferroviario al puerto de Málaga sea soterrado. Iniciativa que, por otro lado, ha sido desplazada como prioritaria por el actual Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

También hablan los socialistas de estudiar las líneas de cercanías a acometer, sin mención alguna a la llegada del tren a Marbella. No se hace referencia, por ejemplo, al río Guadalmedina, en la capital, o la construcción de nuevas desaladoras, por más que verbalmente los responsables socialistas han hablado de ello.

Una pregunta que queda en el aire, por ejemplo, es si el PSOE emulará al PP y como este hizo antes optará por desandar el camino recorrido con el tramo del suburbano al Civil, recuperando la idea original de que transite en superficie. No hay respuesta a ello. Como tampoco lo hay sobre la necesidad o no de abordar nuevas ampliaciones de la red.

Ciudadanos, por su parte, se compromete a finalizar la Carretera del Arco entre Casabermeja y Casapalma, proyecto "estratégico" porque conectará el Guadalhorce, la Costa del Sol Occidental y la Costa del Sol Oriental, y a construir la estación intermodal de Marbella. En cuanto al Metro de Málaga, avala el ramal al Civil bajo tierra y la ampliación de la línea 1 al PTA.

Ausencia de compromisos

¿Qué ocurre con el resto? Por Andalucía y Adelante recogen de manera general su apuesta en materia de infraestructuras, no sólo en lo tocante a la movilidad, sino también a los hospitales y las instalaciones de depuración y abastecimiento de aguas.

Por Andalucía, por ejemplo, habla de recuperar el ferrocarril, abogando por un plan para el establecimiento de relaciones ferroviarias entre los municipios andaluces mayores de 20.000 habitantes, con una primera fase dirigida a conectar aquellos que cuentan con una población superior a los 50.000 habitantes y que carecen de conexión ferroviaria. Asimismo, defiende retomar el plan andaluz de la bicicleta. Una propuesta que es compartida por Adelante.

El programa de Vox no requiere mucho análisis. No sólo desde la perspectiva provincial, con ausencia completa de referencia alguna a Málaga (al menos los documentos facilitados), sino también regional.

