Gobierno y Junta se enredan por la investigación de los incendios de Málaga: "¿Alguna vez cumple?"

El subdelegado del Gobierno central en Málaga, Javier Salas, ha respondido en la noche de este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que pidió al Ministerio de Interior y a la Guardia Civil acelerar la investigación de los incendios de Sierra Bermeja, porque "seguimos sin saber qué ocurrió".

"Señor Moreno Bonilla, le pido respeto al trabajo que realiza la Guardia Civil. Sus declaraciones no son dignas de un presidente de la Junta", ha afirmado en un hilo de Twitter el subdelegado del Gobierno, que ha recordado a Moreno que él mismo dijo que iba a "cazar" al culpable; "¿Alguna vez cumple su palabra en algo?", se ha preguntado Salas.

En un tercer tuit, el representante estatal ha señalado que las competencias de prevención de incendios son de la Junta de Andalucía, "aunque estamos acostumbrados ya a que eluda continuamente sus responsabilidades y no haga nada".

Sr Moreno Bonilla. Le pido respeto al trabajo que realiza la @guardiacivil

Sus declaraciones no son dignas de un presidente de la Junta



Moreno pide celeridad para investigar los incendios: "Tras un año no sabemos nada" via @El_Plural https://t.co/KsIYg2MCVc — Javier Salas (@FJavier_Salas) June 11, 2022

Y también le digo que las competencias de prevención de incendios son de la Junta de Andalucía, aunque estamos acostumbrados ya a que eluda continuamente sus responsabilidades y no haga nada.https://t.co/Wj3cvoj63a — Javier Salas (@FJavier_Salas) June 11, 2022

"Seguimos sin saber qué ocurrió"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil, "que se intensifique la labor de investigación" en los incendios que se han sucedido en la provincia de Málaga, en el entorno de Sierra Bermeja, con menos de un año de diferencia.

Moreno recordó que el pasado 8 de septiembre de 2021 ardieron cerca de 9.000 hectáreas en Sierra Bermeja en un incendio intencionado del que "seguimos sin saber qué ocurrió". Y en menos de un año, en la zona colindante del Valle del Genal, se ha producido un nuevo incendio que ha arrasado unas 3.500 hectáreas y continúa sin estar controlado.

El presidente andaluz indicó que sendos fuegos atentan contra "uno de los pulmones más importantes de la provincia de Málaga, una de las joyas medioambientales más importante de España", y han supuesto la pérdida de la vida de un bombero en el pasado incendio y tres heridos en este; por lo que "alguien tiene que pagar por esto".

"Alguien tiene que pagar por los millones de euros gastados del dinero del contribuyente, alguien tiene que pagar por la pérdida de masa forestal irreparable en 50 años y alguien tiene que pagar por la pérdida de una vida", señaló el presidente en una atención a medios este sábado en Marbella antes de asistir a la salida procesional de la hermandad de los Romeros de San Bernabé.

Desde allí, Moreno recordó que del incendio de esta semana en Pujerra "todavía es muy pronto" para que haya algún avance en la investigación, pero que del ocasionado el año pasado "ya sí creo que deberíamos tener algún tipo de información", más si cabe tras producirse "un mismo incendio, en una misma zona, en un plazo de menos de 12 meses", algo que al presidente le "llama poderosamente la atención".

Por ello, pidió al Ministerio y la Dirección General de la Guardia Civil, que llevan la investigación, "que aporten una luz, no ya de lo que ha pasado en este, pero de lo que ha pasado el año pasado", porque, ha criticado, "no sabemos nada de pesquisas y no conocemos quién o quiénes son los responsables de esta catástrofe". , También recordó que la Junta de Andalucía no tiene competencias en esta materia

