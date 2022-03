Málaga prioriza plazas públicas para refugiados de Ucrania: también cuenta con casi 300 familias de acogida

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Málaga ha mostrado su solidaridad y apoyo al pueblo de Ucrania y ha condenado la invasión ordenada por Rusia. Durante la sesión han destacado la "marea desbordante" de solidaridad que se está produciendo desde que comenzara el conflicto.

De igual modo, la concejala delegada del Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, Ruth Sarabia, ha informado durante su comparecencia que se va a plantear una primera ayuda de 50.000 euros, que "son el comienzo para una ayuda rápida" para diversas acciones como el envío de camiones con material de ayuda humanitaria y "se ampliará de la manera necesaria" para "estar a la altura de lo que se nos requiera".

"Creo que es importante la imagen de unidad, que llevemos a gala el ser ciudad refugio, que lo hemos sido durante muchos años; intentaremos estar siempre a la altura de las circunstancias", ha dicho la edil.

Antes de la comparecencia ha intervenido en la sesión la vicecónsul de Ucrania en Málaga, Olga Mohylevych, que ha mostrado agradecimiento del pueblo de Ucrania a Málaga y la ciudadanía. "Siempre nos hemos sentido parte de esta ciudad valerosa y acogedora", ha dicho, apuntando que "la libertad de Ucrania es la libertad de todos, somos el actual epicentro de la batalla mundial por la democracia".

De igual modo, ha dado las gracias por la "ola gigante de solidaridad, cariño y respeto". "Gracias a todos y cada uno de los malagueños por su generosidad, entrega y afecto, no lo olvidaremos jamás", ha incidido.

Por su parte, desde la Asociación Maydan, Mariana también ha dado las gracias por "la rápida respuesta" y ha pedido "denunciar lo que está pasando en Ucrania". "Yo no estaba preparada para la guerra, para que me llamen esta mañana y me pidan literalmente sacos para muertos, pero creo que con la ayuda de todos a los que nosotros nos dirigimos, quien tenga el poder de ayudarnos, podemos conseguir todo tipo de ayudas".

Ha valorado el contacto "continúo" con las administraciones y ha pedido a todos solidaridad. "Todos juntos vencer al enemigo al que todos conocemos". Por último, el presidente de la Agrupación de Voluntarios de Respuesta Rápida, Antonio Paneque, ha trasmitido lo que se está llevando a cabo. "Málaga vuelve a ser un referente de solidaridad", ha apostillado.

Por su parte, Sarabia también ha destacado la "marea desbordante de solidaridad de la ciudadanía" y ha dicho que "los que estamos sentados aquí tenemos que estar a la altura de lo que ya es la solidaridad".

Así, se ha referido al trabajo que se viene haciendo por parte de todas las administraciones y también por el Consulado y por la Asociación de Ucranianos en Málaga. "Hoy hace 15 días que empezó el conflicto armado, la invasión y desde el primer día lo que hicimos como Ayuntamiento fue ponernos a disposición del Consulado y de la Asociación", ha señalado.

También ha recordado las reuniones mantenidas los primeros días del conflicto, donde "siempre el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de lo que se necesitara". Entre otros, el Ayuntamiento ha puesto a disposición un espacio para poder "almacenar la marea de solidaridad, de ayuda" y también voluntarios de la Agrupación de para dar "una respuesta ágil y coordinada", entre otros.

Sarabia también ha incidido en que "la situación cambia por horas y lo que hoy se pide queda desactualizado para mañana" y ha reiterado que "desde el minuto uno hemos estado en reuniones de coordinación todas las administraciones, como no puede ser de otra manera, unidas", además de con la agrupación, con la asociación y con las entidades que acogen a refugiados.

"Ahora mismo hay 150 puntos de ayuda humanitaria; más de 200 toneladas enviadas y otras tantas pendientes de envío en la nave; más de 600 personas como voluntarios implicados; tenemos más de 100 empresas malagueñas ya colaborando en distintas opciones", ha enumerado.

Por otro lado, ha incidido en que "nuestro primer planteamiento es ampliar la red de plazas", porque "van a ser muchas las personas que lleguen y tienen que estar en las mejores circunstancias", ha señalado, abogando por, primero, contar con plazas públicas y después, si fuera necesario, ya hay más de 275 familias malagueñas que quieren acoger.

Ha recordado que Maydan Málaga-Asociación Ucraniana en la Costa del Sol, ha puesto en marcha junto al Consulado de Ucrania en Málaga una página web para atender las ayudas de la ciudadanía malagueña al pueblo ucraniano con el respaldo de la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de la capital.

Además, se ha dispuesto un teléfono móvil (690156430) atendido por voluntarios de Maydan Málaga pero destinado a atender a los desplazados por la guerra que se encuentren en la provincia malagueña. Por ello, se ha solicitado que para ofrecer ayuda se acuda a la página web para evitar saturar la línea telefónica.

"Lo único que debemos es estar a la altura en la política; ser político es servir a la ciudadanía, estar cuando se nos necesita y ahora es uno de los mejores momentos para demostrarlo", ha señalado.

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha criticado que "la invasión de Ucrania por parte de Rusia supone una agresión intolerable", mostrando el apoyo al pueblo ucaniano. "Todos debemos hacer sacrificios, qué sacrificios estamos dispuestos a realizar por el pueblo de Ucrania", ha reflexionado.

La concejala del PSOE Carmen Martín también ha mostrado la solidaridad y apoyo al pueblo ucraniano y, además, ha valorado las medidas del Consistorio y de otras administraciones, dejando claro que "contarán con todo el apoyo y lealtad del grupo socialista".

Remedios Ramos, la concejala de Unidas Podemos, ha comenzado su intervención con un "no a la guerra". También ha dicho que apoyan las medidas que está tomando el Ayuntamiento, recordando que Málaga es una "ciudad refugio". "Se está haciendo una excelente labor y una excelente labor canalizadora desde el Consistorio", ha remarcado. Por último, ha propuesto que el Museo Ruso se convierta en "símbolo a nivel nacional e internacional por la paz".

El Pleno extraordinario ha aprobado una moción institucional para condenar "firme y enérgicamente" la invasión de Ucrania ordenada por el Gobierno de Putin y el uso de la fuerza contra un país soberano, que contraviene lo acordado en el Acta Final de Helsinki y en la Carta de las Naciones Unidas.

Además, el Ayuntamiento muestra su solidaridad y apoyo con el pueblo ucraniano ante el ataque perpetrado contra su población por el Gobierno de Putin.

También el Consistorio ha agradecido la entrega y solidaridad al tejido asociativo de la ciudad, a sus voluntarios, a las cofradías y hermandades, a las empresas y a todo tipo de entidades malagueñas que están colaborando para apoyar al pueblo ucraniano.

Otro de los puntos de la moción institucional que ha salido adelante es que el Ayuntamiento reafirma su compromiso con los principios democráticos y la protección de los derechos fundamentales y se compromete a mantener y reforzar acciones concretas de apoyo al pueblo ucraniano en coordinación con el consulado y las asociaciones que le representan y en sintonía con las medidas que el Gobierno articule.

Por último, también respaldar las actuaciones del Gobierno de España junto a organismos internacionales y la UE, para poner fin inmediato a la invasión de Ucrania.

