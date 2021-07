El youtuber malagueño Salva estrella su Aston Martin en Andorra: "He vuelto a nacer"

El youtuber malagueño Salva, residente en Andorra, ha tenido un accidente vial del que ha salido con algunas heridas superficiales, pero donde el mayor perjudicado ha sido su coche: un Aston Martin de 180.000 euros que se había comprado hace solo dos semanas.



En un vídeo subido a su canal de Youtube titulado "He tenido un accidente", el creador de contenido explica que para él lo más importante es seguir vivo y estar bien: "A la mierda el coche, lo importante es que mi novia está bien, estoy vivo, he vuelto a nacer", asegura.



"Imaginaos tener un sueño desde pequeños, estar trabajando toda vuestra vida para conseguirlo y, cuando lo tenéis, tirarlo a la basura", comienza diciendo en el vídeo. Detalla que en la madrugada del 25 de julio iba bajando en una carretera con curvas muy pronunciadas y, al ver a un animal, frenó a fondo y giró el coche para evitar la colisión, lo que produjo el siniestro del coche.



Ha querido desmentir las informaciones que aseguran que iba "borracho como una cuba", para lo que ha indicado que el sistema de medida de los alcoholímetros de Andorra es distinto a los de España y que por eso aparentaba que el resultado era mayor: "Yo no bebí una puta mierda, a mí no se me vio borracho ni ebrio en ningún momento (...) Estoy totalmente puto seguro de que no iba borracho", expresa.

Él mismo estimó en un vídeo del 22 de julio, hace solo una semana, que el valor del vehículo en España era de 180.000 euros; pero matizó que el suyo lleva bastantes extras y que -al residir en Andorra- tuvo que pagar menos impuestos, por lo que le costó entre 140 y 160.000: "Sé que es una barbaridad gastarse ese dinero en un coche. Jamás pensé que podía comprarme uno cuando era pequeñito en Málaga e iba a Marbella. Al final, el trabajo duro y el esfuerzo tienen recompensa", decía Salva en ese vídeo.

