Giants camina con paso firme en Valorant: así celebraron su victoria en su sede de Málaga

El equipo del videjouego Valorant de Vodafone Giants, afincado en Málaga, se ha clasificado a la semifinal del torneo de Valorant Challengers organizado por la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), en una partida cargada de emoción contra Fnatic.

Ahora, el siguiente rival en esta competición para el club de deportes electrónicos más potente de España será Team Liquid, al que deberán vencer para acceder a la gran final, tal y como ellos anunciaban en Twitter.

No ha sido un camino de rosas hasta llegar a esa eliminatoria: el final de la partida ha estado cargado de emoción y los miembros del club la han seguido desde su sede 'Home of Giants', en Málaga, como si fueran ellos mismos los que estuvieran jugando.



En un vídeo compartido en redes por el club de 'e-sports', se puede ver a algunas de las grandes estrellas de la entidad observando concentrados el desenlace de la partida.



Miembros del equipo de League of Legends como Antonio Espinosa alias th3Antonio o Ismael Martínez alias miniduke celebraron la victoria como suya, tras unos instantes de duda y preocupación. El director deportivo del club, David Alonso alias Lozark, y el copropietario de la entidad, José R. Díaz, son otros protagonistas de la efusiva reacción, entre abrazos, aplausos y saltos.

REACCIÓN DESDE EL HOME OF GIANTS A LA VICTORIA ANTE @FNATIC. pic.twitter.com/oeIYkzK0k3 — Vodafone Giants (@GiantsGaming) July 29, 2021

Esta misma noche, a las 22:00 horas, será el turno de th3Antonio y miniduke en una auténtica final de la Superliga de League of Legends contra Mad Lions, donde los Gigantes de Málaga se jugarán su participación en los play-off tras una temporada difícil. Seguro que el triunfo de sus compañeros de club en Valorant les ha animado para lograrlo.

