Las farmacias de Málaga, desbordadas ante la petición de tests de antígenos

En mitad de la quinta ola y en el día en que Málaga registra 1.980 contagios en las últimas 24 horas, convirtiéndose en la provincia peor parada de Andalucía, los farmacéuticos no dan abasto vendiendo tests de antígenos en las farmacias y alegan que la cantidad con la que se les suministra es totalmente insuficiente para el estado en el que se encuentra la provincia andaluza.

La avalancha de peticiones de estas pruebas viene desde el pasado martes, al decretar el Consejo de Ministros la modificación del Real Decreto 1662/2000, que establecía la obligación de presentar receta médica para adquirir estos test de antígenos en las farmacias.

Sobre esta medida, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga señala que la medida es algo tardía y que llega en un momento delicado con un aumento de los contagios considerable y con la consecuente mayor presión asistencial en los centros de salud y hospitales. Asimismo, señala que el test de autodiagnóstico en las farmacias sumará una mayor capacidad de la Covid-19.

Lo mismo piensan en la farmacia de calle Ancha del Carmen: “Llevamos un año de retraso. Llegaron el miércoles y la treintena se ha vendido en un día. La gente lo quiere y lo pide, pero no tenemos ahora mismo más”.

El perfil de comprador es joven, de unos veinte años, siendo colectivo más vulnerable al no estar en su mayoría vacunado. "A veces también vienen a pedirnos test padres cuyos hijos han tenido un contacto estrecho y al final acaban siendo ellos mismos los contagiados", explica uno de los responsables de Farmacia San Lorenzo, en el Soho.

"Hay una plaga enorme y no queremos darnos cuenta. Yo diría que hay más contagios de los que nos dicen", detalla el mismo empleado, que sostiene que la gran presencia de extranjeros en la zona del centro, en su mayoría jóvenes, puede incrementar este número de contagios. Desde la farmacia de Puerta del Mar señalan que han llegado a vender 100 en tan solo un día.

Si salimos en la zona del centro, lo mismo ocurre. Desde El Palo, son varias las farmacias que aseguran que durante la jornada de ayer, jueves, a eso de las tres y media ya se habían quedado sin tes. "Fue una auténtica avalancha de gente interesada en comprar estos tests", dicen desde una de ellas.

Lo mismo ocurre en la zona de Teatinos, donde en una de las farmacias se vendieron 150 tests en un día y lo mismo ocurre en la barriada de Bonaire, donde una de las empleadas de la farmacia Girasoles cuenta que pese a que llevan un par de días agotados cada día llega más de una treintena de personas preguntando por ellos.

Sin ir más lejos, esperando en una de las farmacias de La Luz una pareja compra cuatro tests de antígenos. Al parecer su hijo había tenido el día anterior un contacto estrecho y querían saber de inmediato si era positivo. Algo que nos contaban en la farmacia de calle Ancha es que muchas familias en vistas de que los centros de salud están saturados y no dan los resultados rápidamente, acuden a esos tests como solución inmediata para conocer si son positivos.

Los precios varían

Como ya señaló el Gobierno en su día estos tests están exentos de IVA y por ello varían en función de la farmacia. Según ha podido consultar EL ESPAÑOL de Málaga, la media de precios en las farmacias de la capital es de entre 7,95 y 9,95 euros.

"Yo los he pedido por todos lados, también te digo que podría tenerlos, pero a un precio desmesurado de 15 euros. No tiene sentido ni es ético. El precio de algo que puede vender todo el mundo debería variar entre farmacia y farmacia uno o dos euros, pero no más", señalan desde la farmacia San Lorenzo.

Sigue los temas que te interesan