Urbanismo de Málaga da permiso "de emergencia" para reformar la Unidad de Conducta Alimentaria

La Junta de Andalucía tiene ya vía libre para reformar el Centro Guadalmedina, localizado en el Hospital Civil, con el objetivo de que albergue el área de hospitalización de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Regional. Los trabajos que han de ejecutarse sobre estas instalaciones cuentan ya con la preceptiva licencia por parte de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.

Un permiso otorgado atendiendo a la situación de "emergencia" actual, dado que la propuesta entregada por la Consejería de Salud carece de muchos de los requisitos mínimos que son exigidos en este tipo de intervenciones.

De ello se deja constancia en la licencia, en la que se apunta, por ejemplo, que la documentación técnica "NO tiene carácter de proyecto básico; no incluye los documentos propios de tal documento, ni se encuentra visado o firmado por técnico competente. De las firmas escaneadas se desconocería todo de no ser porque se han acompañado certificados normalizados de esta GMU de Técnico con Colegiación y Habilitación para declaraciones responsables".

En el escrito municipal se añade: "El documento presentado contiene una breve descripción de los trabajos a efectuar con dos planos sin firmar que indican estado inicial y final tras las actuaciones en planta baja".

"La documentación NO es acompañada de plano de situación, ni de ubicación dentro del recinto (por lo que se desconoce qué parte del Hospital Civil es la afectada), ni se acompaña resumen del presupuesto en relación con las obras descritas, ni se incluye normativa sectorial alguna (entre la que se echa especialmente de menos las justificaciones Relativas a accesibilidad, Protección contra incendios y Código técnico)", agrega.

Por todo ello, los técnicos consideran que la documentación "NO es suficiente para poder emitir informe completo autorizando las obras de emergencia previstas, dado que se trataría más bien de un documento tipo anteproyecto con una declaración de intenciones, más que un proyecto".

Pese a ello, en la propuesta de concesión del permiso se hace constar "que dada la situación de emergencia de las obras", el Servicio Andaluz de Salud ha aportado "un boceto de proyecto cuyo contenido ha sido suficiente para que el técnico municipal pueda reconocer la conformidad de las obras proyectadas con el planeamiento vigente, por lo que se estima innecesaria la presentación de nueva documentación técnica al respecto".

¿Y qué es lo que quiere hacer la Administración regional? Según los detalles de la propia Consejería de Salud, lo que se busca es aumentar la capacidad actual de la Unidad de Trastorno de Conducta Alimentaria (UTCA).

La misma dispone de servicio de consultas externas y hospital de día, "pero no tiene unidad de hospitalización específica y diferenciada, con lo que, cuando la situación clínica de estas pacientes aconseja su hospitalización, ésta se realiza en plantas de otras especialidades, como ectópicos".

Esta circunstancia hace que, como son pacientes "altamente vulnerables", tengan riesgo de contagio tanto de la COVID como de otras patologías, lo que a juicio de los especialistas "tiene gran importancia al tratarse de población inmunodeprimida y con menor resistencia a las infecciones". Los trabajos previstos tienen un coste próximo a los 610.000 euros, IVA incluido, siendo el plazo de 4 meses.

Aldi invertirá casi 900.000 en un centro

Por otra parte, la Gerencia de Urbanismo ha otorgado licencia a la cadena de supermercados Aldi para la construcción de una nave destinada a comercio en la Avenida Ortega y Gasset, en el polígono San Luis.

La ejecución material se estima en casi 900.000 euros. El plazo de materialización se estima en 18 meses. La parcela elegida para este uso tiene una superficie de 4.654 metros cuadrados, de los cuales 1.774 se destinan a aparcamientos. El número de plazas previsto es de 66.

