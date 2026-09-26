Un falso guardia civil guardaba un arsenal de 60 armas en su casa de Arganzuela: llamó a la Policía porque le habían robado

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Las claves Generado con IA Un hombre que se hacía pasar por guardia civil guardaba un arsenal de 60 armas en su piso de Arganzuela, Madrid. El sospechoso llamó a la Policía para denunciar el robo de un arma, lo que llevó al hallazgo de armas de fuego, blancas, nunchakus, sables y material militar. La Policía comprobó que el hombre nunca fue miembro de la Guardia Civil y ahora está siendo investigado por tenencia ilícita de armas. En los primeros cuatro meses del año, la Policía Municipal de Madrid realizó más de 200 actuaciones por tenencia ilícita de armas.

Hasta 60 armas de todo tipo: blancas, de fuego, nunchakus... un arsenal era lo que guardaba un falso guardia civil en su vivienda de Arganzuela.

La Policía Municipal de Madrid acudió, el pasado 2 de julio, a un piso de la calle Concejal Benito Martín Lozano, situada en el distrito madrileño de Arganzuela, tras una llamada de un hombre alegando que le habían robado un arma que guardaba en casa.

Sin embargo, los agentes, al llegar a la morada, hallaron un arsenal de armas de todo tipo, entre las que destacaban tres armas de fuego, bastones-estoque y armas blancas con hojas de diversas longitudes.

También había cargadores y munición, sables y material de carácter militar, según las declaraciones de la Policía Municipal de Madrid a EL ESPAÑOL.

El hombre, español de 58 años, alegó haber pertenecido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, concretamente, a la Guardia Civil.

📍#Arganzuela



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🔹 3 armas de fuego.

🔹 Cargadores y munición.

🔹 Numerosas armas blancas.

🔹 Nunchakus y sables.

🔹 Bastones-estoque.

🔹 Material de carácter militar.#IntervencionesPMM pic.twitter.com/fbKSa3qxD2 — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) September 23, 2026

Los funcionarios, tras una comprobación, corroboraron que nunca ingresó en el Instituto Armado. No supo aclarar el origen de las armas.

El individuo no tenía antecedentes previos. Se le investiga por un presunto delito de tenencia ilícita de armas.

Armas en las calles

Durante los cuatro primeros meses del año, la Policía Municipal de Madrid realizó más de 200 actuaciones por tenencia ilícita de armas, lo que se traduciría en 11 a la semana. o casi dos al día.

La vicealcaldesa de la ciudad, Inmaculada Sanz, indicó en una rueda de prensa que los agentes detuvieron a 105 personas por lesiones, 131 por violencia de género, 22 por abusos y agresiones sexuales.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, además de intervenir por tenencia de armas, Policía Municipal de Madrid ha ejecutado, entre enero y abril, 574 intervenciones relacionadas con las personas, 1.227 con el patrimonio y 2.789 por tenencia y consumo de drogas.

Armas blancas incautadas durante el primer periodo de 2026. Policía Municipal de Madrid

Además, el Cuerpo ha llevado a cabo 2.464 actas y denuncias por protección a los consumidores y usuarios por venta ambulante ilegal en la vía pública, así como 6.772 inspecciones y actuaciones y 11.079 denuncias en locales de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Los agentes tutores de Policía Municipal, además, han mantenido entre enero y abril un total de 1.772 contactos en centros escolares e instruido 537 expedientes para velar por la seguridad de los chavales en esos entornos.